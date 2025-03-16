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Milli maç ne zaman 2025? Türkiye'nin maçı hani gün?

Milli maç ne zaman 2025? Türkiye'nin maçı hani gün?
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2025 yılında yapılacak olan milli maçın tarihi merak konusu oldu. Türkiye'nin milli maçının hangi gün olduğu futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. A Millî Futbol Takımımız, 2025 yılında önemli karşılaşmalara çıkacak. Peki, Milli maç ne zaman 2025? Türkiye'nin maçı hani gün? İşte detaylar!

A Millî Takımımızın Macaristan ile oynayacağı bu kritik maçlar, hem takımımızın geleceği hem de Türk futbolunun uluslararası arenadaki yeri açısından büyük önem taşıyor. Futbolseverler, " Türkiye'nin maçı hangi gün?" ve "Milli maç ne zaman 2025?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Peki, Milli maç ne zaman 2025? Türkiye'nin maçı hani gün?

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN 2025?

Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele etti. Grubu ikinci sırada tamamlayan millilerimiz, A Ligi'ne yükselmek için play-off oynamaya hak kazandı.

Milli maç ne zaman 2025? Türkiye'nin maçı hani gün?

TÜRKİYE'NİN MAÇI HANGİ GÜN?

Bu kapsamda, 20 Mart 2025'te İstanbul'da Macaristan ile karşılaşacak olan A Millî Takımımız, üç yıllık bir aranın ardından tekrar İstanbul'da taraftarıyla buluşacak.

İki ayaklı play-off turunun ikinci maçı ise 23 Mart 2025 Pazar günü Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Bu maçlar, A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselmesi için büyük önem taşıyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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