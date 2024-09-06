2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi günler?

2025 Kurban Bayramı hangi günler? 2025 Kurban Bayramı tatili için şimdiden plan yapanlar 2025 Kurban Bayramı tatili kaç gün, hangi güne geliyor, birinci gün ne zaman sorularını araştırmaya başladı. Peki, 2025 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün tatil, haftanın hangi günü? İşte 2025 Kurban Bayramı günleri!

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

2025 Kurban Bayramı tatili birinci günü 6 Haziran 2025 Cuma gününe denk gelmektedir.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden sonra yarım gün): 5 Haziran 2025 Perşembe

5 Haziran 2025 Perşembe Kurban Bayramı 1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

6 Haziran 2025 Cuma Kurban Bayramı 2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

7 Haziran 2025 Cumartesi Kurban Bayramı 3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

8 Haziran 2025 Pazar Kurban Bayramı 4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

2025 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın birinci gününün Cuma gününe gelmesi nedeniyle tatil süresinin uzatılması beklenmiyor. Eğer Kurban Bayramı tatil süresi uzatılmazsa 4,5 gündür.

2025 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLER?

2025 yılında Kurban Bayramı sırasıyla şu günlerde idrak edilecektir: Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi.