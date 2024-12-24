2025 kıdem tazminatı kaç TL oldu?

Bakan Vedat Işıkhan'ın asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıklaması ile birlikte birçok kalemin de tutarları değişti. En düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 lira olurken; GSS primi aylık 781 lira oldu.

KIDEM TAZMİNATI EN AZ 26 BİN LİRA OLDU

Yapılan zamla birlikte 2025 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle işyerinden ayrılanlara en az 26.002 TL kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı ile belli olacak.

Asgari ücrete yüzde 30 zam gelmesinin ardından işsizlik maaşına da aynı oranda zam geldi. Geçen yıl işsizlik maaşı en düşük 7 bin 940, en yüksek 15 bin 880 TL olarak uygulanıyordu. Bu yıl zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 10 bin 332 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 20 bin 644 TL oldu.

DİĞER ÜCRETLER DE DEĞİŞTİ

Doğum ve askerlik borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek bin 600 TL olarak uygulanırken; zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 277 TL, en yüksek 2 bin 80 TL olarak kayıtlara geçti.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 600 lira olarak uygulanan GSS primi de yeni asgari ücretle birlikte arttı. Zammın ardından GSS primi aylık 781 TL oldu.

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 2024 yılında 600,07 TL olarak uygulanırken; yeni yılda yüzde otuz artışla 780,09 TL'ye olarak işlem görecek.

2024 yılında stajyer ücretleri 5 bin 100 TL olarak ödenirken; 2025 yılı asgari ücret zammı ile birlikte stajyer maaşı 6 bin 630 TL oldu.