2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL?

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre, memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç yüzde 10.40 oranında zam alacak. Peki, 2025 Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2025 Hemşire Hemşire maaşı kaç TL?

HEMŞİRE NEDİR?

Hemşirelik; birey, aile ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye odaklanan, ideal sağlık düzeyine ve yaşam kalitesine ulaştırmayı hedefleyen bir sağlık profesyoneli'dir.

Hemşireler, yaşam kalitesini iyileştirmek ve hastanın ihtiyacı olan en doğru tıbbi bakımı verebilmek için doktorlar, hasta, hastanın ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği içinde çalışarak bir bakım planı geliştirir. Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri'nde klinik hemşire uzmanları ve hemşire pratisyenleri gibi gelişmiş pratisyen hemşireler, bireysel eyalet düzenlemelerine bağlı olarak sağlık sorunlarını teşhis eder ve ilaçlar ve diğer tedavileri reçete eder. Hemşireler, Tıp pratisyenleri, fizyoterapistler ve diyetisyenler gibi multidisipliner bir sağlık bakım ekibinin diğer üyeleriyle iş birliği yaparak veya bağımsız olarak hasta bakımını planlar.

Hemşireler, hasta bakımına yaklaşım, eğitim ve uygulama kapsamı bakımından diğer sağlık ekibi üyelerinden ayrılır. Hemşirelik, geniş uygulama alanlarına sahiptir. Hemşireler tedavi planını uygular, tedavinin gidişatını değerlendirir, hastayı fizik muayeneden geçirir, hastayı takip eder, acil durumlara müdahale eder ve hastanın tıbbi bakımını planlar. Bakım sağlama rolü, hemşireliğin tarihsel imajını şekillendirmiştir. Hemşirelere eğitim düzeyinde yapılan çeşitli düzenlemelerle bağımsız çalışmaya olanak sağlanmıştır. Savaş sonrası dönemde hemşirelik eğitimi, gelişmiş ve uzmanlaşmış bir kimliğe bürünmüş, birçok geleneksel düzenlemeler ve değişen bakım sağlayıcı rollerle bir çeşitlilik süreci geçirmiştir

5 aylık veriye göre 2025'te memur maaşları:

• Şube müdürü - 65.651 TL

• Memur - 45.062 TL

• Uzman öğretmen - 58.035 TL

• Öğretmen - 52.366 TL

• Başkomiser - 64.405 TL

• Polis memuru - 58.308 TL

• Uzman doktor - 108.010 TL

• Hemşire - 52.891 TL

• Mühendis - 66.972 TL

• Teknisyen - 46.713 TL

• Profesör - 95.361 TL

• Araştırma görevlisi - 63.196 TL

• Vaiz - 54.738 TL

• Avukat - 62.958 TL