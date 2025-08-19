Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar, GSB personel alımı sonuçlarını ve isim listelerini sorgulamak için araştırmalarını sürdürüyor. Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. 2025 Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

GSB 4 BİN 400 PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuza göre, 4 bin 400 kişilik personel alımı için destek personeli (temizlik) başvuruları 17 Ağustos'ta tamamlandı. Koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) başvuruları ise 18 Ağustos gece yarısına kadar devam edecek. Bakanlık, personel alımı sonuçlarını eylül veya ekim aylarında açıklamayı planlıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecektir. Sonuçlara itiraz etmek isteyenler, ilan tarihinden itibaren 3 iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı dilekçeyle Personel Genel Müdürlüğü Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı'na başvurmalıdır. Yapılan itirazlar en geç 3 iş günü içinde değerlendirilip sonuç adayın belirttiği posta adresine bildirilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

1) Başvurular, başvurulan pozisyon için aranan niteliklere uygunluk yönünden incelenecek ve başvuru şartlarından herhangi birini taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu iptal edilecektir.

2) Yerleştirmelerde, KPSS puanı esas alınacaktır. KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak her bir pozisyon ve il için KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asıl olarak yerleştirmeye hak kazanacak ve bir o kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Adayların KPSS puanının eşit olması halinde sırası ile mezuniyet ve doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3) Asıl veya yedek sıralamaya giremeyen adaylar için KPSS'de 50 (elli) ve üzerinde puan almış olmak müktesep hak teşkil etmeyecektir.

4) Yedek sıralamasında yer alan adaylar için yedek listede yer almak daha sonraki alımlar için müktesep

hak teşkil etmeyecektir.