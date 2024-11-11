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2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur?

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2025 yılında asgari ücretin brüt ve net değerleri ne kadar olacak? Asgari ücret zammı hakkında tahminler ve beklentiler gündeme geliyor. Bu konuda yapılan hesaplamalar ve değerlendirmeler, çalışanların ve işverenlerin merakla beklediği bir konu oluyor.

2025 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor. 2025 Ocak ayında asgari ücretin ne kadar olacağına dair belirsizlikler devam ediyor. Asgari ücretin ne kadar olacağı, her yıl olduğu gibi 2025 yılı için de geniş bir şekilde tartışılan ve merak edilen bir konu olmayı sürdürüyor. Asgari ücretin belirlenmesi süreci ve olası tahminler hakkında detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, 2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelir? Detaylar haberimizde...

2025 BRÜT- NET ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

TCMB Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete ilişkin "Bu konuda bizim normatif 'şöyle olmalı' gibi değerlendirme yapmamız söz konusu değil. Doğru da olmaz. Biz karar verici değiliz. Bir kurul var, kurul toplanıyor. Belli süreçleri var, süreçlerini işletiyor. Çeşitli kısımları dinliyor ve bir karar veriyor. Kurulun bir tarafı olmadığımız gibi resmi ya da gayri resmi herhangi bir tavsiyede de bulunmuyoruz" diye konuştu. Karahan, ABD ziyaretinde yatırımcılara "Asgari ücrete yüzde 25 zam enflasyon görünümüyle uyumlu olur" dediği iddiasının doğru olmadığını söyledi.

2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam gelir?

OCAK AYI ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE OLUR?

Geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan %49,11'lik zam ile 17.002 TL'ye yükselen asgari ücretin 2025 yılı için ne kadar artacağı gündeme geliyor. Farklı zam oranları ile belirlenebilecek asgari ücret seçenekleri şunlardır:

%25 zam yapılırsa: Yeni asgari ücret 21.252 TL seviyesine ulaşacak.

TCMB'nin 2024 yılı için öngördüğü %44'lük zam uygulanırsa: Asgari ücret 24.483 TL olacak.

TCMB'nin 2025 yılı hedefi olan %21 zam yapılırsa: Asgari ücret 20.572 TL olacak.

Yıllık üst bandı %26 zam olursa: Asgari ücret 21.422 TL'ye çıkacak.

%30 zam yapılırsa: Asgari ücret 22.102 TL'ye ulaşacak.

%40 oranında bir artışla: Yeni asgari ücret 23.802 TL olacak.

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedefi doğrultusunda %41,5 zam gelirse: Asgari ücret 24.000 TL'yi aşacak.

OVP'nin 2025 enflasyon hedefi olan %17,5 zam ile: Asgari ücret 19.977 TL'ye yükselecek. Bu senaryolar doğrultusunda, 2025 yılı başında yapılacak zam oranı, ekonomik hedefler ve enflasyon oranına göre şekillenecek ve asgari ücretin net değeri belirlenecek.

2025 Brüt-Net asgari ücret ne kadar olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı ne olur?
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