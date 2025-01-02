2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaş, yarın açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli olacak. Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor. 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.

Hesaplamalara göre 217 bin 871 lira olan bedelli ücreti, 2025 yılında 244 bin lirayı aşacak.

DİĞER ÖDEMELER DEĞİŞECEK Mİ?

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Buna göre yaşlılık aylığı 4 bin 180 liradan 4 bin 690 liraya yaklaşacak.

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 3 bin 338 liradan 3 bin 743 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 5 bin 7 liradan 5 bin 616 lira,

Engelli yakını aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 358 lira olarak güncellenecek.

Evde bakım yardım desteği 9 bin 77 liradan 10 bin 180 liraya çıkacak.

2024 yılı aralık enflasyonunun yüzde 1,61 gelmesi bekleniyor. Enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde, 6 aylık enflasyon rakamı yüzde 16,42 olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI

Enflasyon tahminine göre hareket edilirse emekli maşları, yüzde 16,42'lik artış gösterecek. Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme ve enflasyon farkından doğan zam oranı yüzde 12,18 olacak.