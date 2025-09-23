Her yıl futbol dünyasının kalbi bu törende atıyor. Kimileri gözyaşlarını tutamıyor, kimileri hayal kırıklığıyla sahneden iniyor. Sahip olduğu prestijle kariyerleri taçlandıran, ezberleri bozan Ballon d'Or ödülü bu yıl da milyonları ekran başına kilitledi. Ancak bu kez, kazanan isim tüm tahminleri alt üst etti. Lionel Messi, Mbappé, Haaland derken sahneye çıkan isim herkesi şaşkına çevirdi. 2025 Ballon d'Or kim kazandı? Ballon d'Or sıralaması 2025: İlk 10'a kimler girdi? İşte, 2025 Ballon d'Or ödüllerine dair tüm detaylar...

2025 BALLON D'OR KİM KAZANDI?

Her yıl futbol dünyasını ayağa kaldıran, efsaneleri taçlandıran Ballon d'Or ödülü, bu yıl da sürprizlere sahne oldu. Taraftarlar, teknik direktörler ve spor yorumcuları aylarca tahminlerde bulundu; Lionel Messi mi dönecek, Mbappé mi ipi göğüsleyecek derken, Paris'te düzenlenen prestijli törende adeta ezber bozuldu.

Ballon d'Or ödülünün sahibi, kimilerinin tahmin dahi etmediği bir isim oldu: Ousmane Dembélé. Evet, doğru duydunuz. Bu yıl sahneye çıkan, ışığıyla gecenin yıldızı olan isim Fransız yıldız Dembélé idi. Peki, bu başarı nasıl geldi? Kimleri geride bıraktı? Hangi performanslar bu ödülü getirdi? Şimdi detaylara inelim.

BALLON D'OR SIRALAMASI 2025

2025 Ballon d'Or sadece Dembélé'nin zaferiyle değil, diğer kategorilerde kazanan isimlerle de dikkat çekti. Futbolun en iyilerinin belirlendiği törende, genç yıldızlar, kadın futbolunun yükselen figürleri ve teknik adamlar da ödüllerle onurlandırıldı.

Yılın en iyi erkek futbolcusu ödülü, Dembélé'nin oldu. PSG ile geçirdiği olağanüstü sezon, Şampiyonlar Ligi zaferi ve ligdeki istikrarlı performansı, onu zirveye taşıdı. Onu yakından takip eden isimler arasında Barcelona'nın genç harikası Lamine Yamal ve PSG'deki çıkışıyla adından söz ettiren Vitinha vardı.

Kadınlarda ise tanıdık bir isim yine zirvedeydi: Aitana Bonmatí. Barcelona formasıyla geçirdiği bir başka başarılı sezonun ardından bir kez daha Ballon d'Or'u kazanarak kadın futbolunda adeta bir dönemin sembolü hâline geldi.

Yılın en iyi genç erkek futbolcusu ödülü, beklendiği gibi Lamine Yamal'ın olurken, genç kadınlarda Vicky Lopez ismi öne çıktı. Bu iki isim, önümüzdeki yılların en çok konuşulan yıldız adayları arasında yer alıyor.

DEMBÉLÉ'NİN BALLON D'OR YOLCULUĞU

Ousmane Dembélé'nin bu prestijli ödülü kazanması, aslında birkaç yıl öncesine kadar pek de mümkün görünmüyordu. Sakatlıklarla boğuştuğu dönemlerin ardından, Paris Saint-Germain formasıyla adeta küllerinden doğdu. 2024-2025 sezonunda hem Ligue 1'de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği etkileyici performans, onun sahadaki en özel oyunculardan biri olduğunu kanıtladı.

PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında en büyük pay sahiplerinden biri olan Dembélé, sezon boyunca attığı kritik goller, yaptığı asistler ve oyunu yönlendirme kabiliyetiyle öne çıktı. Fransız futbolunun yeni jenerasyon lideri olarak gösterilen yıldız oyuncu, bu başarısıyla adını tarihe altın harflerle yazdırdı.

AITANA BONMATÍ: KADIN FUTBOLUNDA TAHTINI KORUYOR

Kadın futbolunda Aitana Bonmatí rüzgârı esmeye devam ediyor. Barcelona'nın orta sahasında gösterdiği liderlik, bitmeyen enerjisi ve oyun zekâsı sayesinde 2025 Ballon d'Or'un kadınlar kategorisinde bir kez daha zirveye oturdu. Bu ödül, onun arka arkaya kazandığı üçüncü Ballon d'Or oldu ve onu kadın futbolunun yaşayan efsanesi hâline getirdi.

Bonmatí'nin başarısı, aynı zamanda İspanyol futbolunun ve Barcelona'nın kadın takımının ne denli etkili bir yapı oluşturduğunun da en güçlü göstergesi.

GENÇ YILDIZLAR PARLADI: LAMİNE YAMAL VE VICKY LOPEZ

2025 Ballon d'Or ödüllerinde genç kategorilerde de dikkat çeken seçimler yapıldı. Lamine Yamal, yılın en iyi genç erkek futbolcusu seçilerek Barcelona altyapısının bir başka harikasını gözler önüne serdi. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen gösterdiği olgun oyun ve büyük maçlardaki soğukkanlılığı ile futbolun yeni yüzlerinden biri olacağının sinyallerini veriyor.

Kadınlarda ise Vicky Lopez ismi öne çıktı. Bonmatí'nin izinden giden genç yetenek, Barcelona'nın kadın takımında gösterdiği performansla ödüle uzandı ve geleceğin yıldızlarından biri olma yolunda büyük bir adım attı.

EN İYİLERİN TEKNİK DİREKTÖRLERİ: LUİS ENRİQUE VE SARİNA WİEGMAN

Bu yılın teknik direktör kategorisinde erkeklerde ödül Luis Enrique'ye gitti. PSG ile yaşadığı başarılarla adından söz ettiren deneyimli hoca, Dembélé gibi birçok yıldızın performansını zirveye taşıyan isim oldu.

Kadınlarda ise İngiltere Kadın Milli Takımı'nı çalıştıran Sarina Wiegman, istikrarı ve taktiksel başarısıyla yılın en iyi kadın teknik direktörü seçildi. Onun liderliğindeki İngiltere, kadın futbolunun lokomotiflerinden biri olmaya devam ediyor.

YILIN KALECİLERİ: DONNARUMMA VE HANNAH HAMPTON

2025'in en iyi erkek kalecisi Gianluigi Donnarumma oldu. Hem PSG hem de sezonun ikinci yarısında formasını giydiği Manchester City'de gösterdiği performans, onun neden dünya çapında bir kaleci olduğunu bir kez daha gösterdi.

Kadınlarda ise Chelsea'nin file bekçisi Hannah Hampton, ödüle layık görüldü. Sezon boyunca yaptığı kritik kurtarışlar ve takımına kazandırdığı puanlar, bu başarının temelini oluşturdu.

FORVETLERİN KRALI VE KRALİÇESİ: GYÖKERES VE PAJOR

Viktor Gyökeres, bu sezon Arsenal formasıyla geçirdiği etkileyici sezonun ardından yılın en iyi erkek forveti seçildi. Hem Premier Lig'de hem Avrupa sahnesinde attığı gollerle takımını sırtladı.

Kadınlarda bu onur, Barcelona'nın yıldız golcüsü Ewa Pajor'a gitti. Gol kraliçesi olarak sezonu tamamlayan Pajor, kadın futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olduğunu bir kez daha ispatladı.

EN İYİ TAKIMLAR: PSG VE ARSENAL

Yılın en iyi erkek takımı ödülünü, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan PSG aldı. Luis Enrique'nin liderliğinde taktik ve mental anlamda zirveye çıkan Paris temsilcisi, bu başarıyı takım oyunuyla elde etti.

Kadınlarda ise Premier Lig ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken bir sezon geçiren Arsenal, yılın en iyi kadın takımı olarak ödüllendirildi.