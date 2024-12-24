Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret tutarı açıkladı.17 bin 2 TL olan asgari ücret yeni yıl için 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Yapılan zamla birlikte işsizlik maaşı ile Genel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Sigortası ücretleri de zamlandı. 2025 askerlik ve doğum borçlanması kaç TL oldu?

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMASI DA ARTTI

Doğum ve askerlik borçlanması en düşük 213 TL, en yüksek bin 600 TL olarak uygulanırken; zamların ardından askerlik ve doğum borçlanması en düşük 277 TL, en yüksek 2 bin 80 TL olarak kayıtlara geçti.

GSS PRİMİ ARTTI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 600 lira olarak uygulanan GSS primi de yeni asgari ücretle birlikte arttı. Zammın ardından GSS primi aylık 781 TL oldu.

KIDEM TAZMİNATI EN AZ 26 BİN LİRA OLDU

Yapılan zamla birlikte 2025 yılı itibariyle işten ayrılacak olan işçilere, emekli olacak olanlara veya diğer haklı sebeplerle işyerinden ayrılanlara en az 26.002 TL kıdem tazminatı ödenecek. Kıdem tazminatı tavanı ise memur maaş zammı ile belli olacak.

BES KESİNTİSİ 780 LİRAYA ÇIKTI

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kesintisi 2024 yılında 600,07 TL olarak uygulanırken; yeni yılda yüzde otuz artışla 780,09 TL'ye olarak işlem görecek.

STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

2024 yılında stajyer ücretleri 5 bin 100 TL olarak ödenirken; 2025 yılı asgari ücret zammı ile birlikte stajyer maaşı 6 bin 630 TL oldu.