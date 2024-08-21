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2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum!

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2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı ne olacak? 2025 asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret 2025'de ne kadar olacak? Yeni yılın yaklaşması ile gündemde merak edilen konulardan biri asgari ücretin ne kadar olacağı. Asgari ücretin 2025 yılında ne kadar olacağını araştıran vatandaşlar merakla sonucu bekliyor. Peki 2025 asgari ücret tahmini ne kadar olacak?

2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum ne? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olur, tahminler ne? Asgari ücrete ocak ayında ne kadar zam yapılacağı gündemde araştırılan konulardan biri. İşte 2025 asgari ücret ile ilgili merak edilenler detaylarıyla haberimizde…

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret ocak ve temmuz aylarında iki kez zamlanmıştı. Son olarak hükümet tarafından yapılan yüzde 49 artış ile birlikte yeni asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücrete yeni yılda yapılacak zam oranıyla ilgili hükümet kanadı şimdiden çalışmalara başladı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığına dikkat çeken uzmanlar, ocak 2025 itibariyle asgari ücret için 24 bin 500 ile 25 bin lira rakamlarının masada olduğunu belirtiyor.

2025 asgari ücret ne kadar olur? 2025 asgari ücret ne kadar olacak, tahminler ne? 2025 asgari ücret zammı son durum!

Betül Cirit
Betül Cirit
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