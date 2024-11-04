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2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!
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Haberler
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2025 yılında asgari ücret ne kadar olacak? Bu soru, birçok çalışanın ve işverenin merak konusu oldu. Yeni dönemde asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler ve beklentiler gündemde yerini aldı. İşte, 2025 yılı asgari ücret tahminleri!

Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, asgari ücret tahminleri yeniden gündeme geldi. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı göz önünde bulundurulduğunda, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bu oranlar büyük önem taşıyor. Son verilere göre öne çıkan en güçlü enflasyon tahminlerini ve 2025 asgari ücret beklentileri merak ediliyor. Peki, 2025 asgari ücret ne kadar olacak? İşte, 2025 asgari ücret tahminleri!

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Yeni yılda çalışanların cebine girecek miktar konusunda meraklı bekleyiş devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın 10'uncu enflasyon verilerini oluşturacak olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre ekim ayı enflasyonu 2,88 arttı, buna göre yıllık enflasyon % 48,58 oldu. Gelecek ay toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ekim ayı dahil olmak üzere son 6 ay ve son bir yıldaki enflasyon rakamlarını mercek altına alacak.

2025 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 asgari ücret tahminleri!

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 15 Kasım'da merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını kamuoyuna duyuracak.

Bu ay milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren asgari ücrete yönelik açıklamalara da odaklanılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada, "2025'ten itibaren geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz var. Aralık ayı başında bu süreci başlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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