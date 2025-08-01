2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimi ve tatil tarihleri!

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimi ve tatil tarihleri!
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2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? sorusu, yaz tatiline giren milyonlarca öğrenci ve veli tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni döneme ait takvimi resmi olarak duyurdu.

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin okul açılış tarihi, ara tatiller ve yıl sonu planlaması netleşti. Yeni dönem için hazırlıklarını sürdüren okullar ve öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını dikkate alarak planlamalarını yapıyor. Özellikle uyum haftası, birinci ve ikinci dönem ara tatilleri ile yarıyıl tatili tarihleri ailelerin tatil takvimini de şekillendirecek. Peki, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte, MEB takvimi ve tatil tarihleri!

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları: 1 Eylül 2025 Pazartesi

Uyum haftası (okul öncesi ve 1. sınıf): 1–5 Eylül 2025

Okulun açılış tarihi (1. dönem): 8 Eylül 2025 Pazartesi

1. Ara Tatil: 10–14 Kasım 2025

1. Dönem Bitişi: 16 Ocak 2026

Yarıyıl Tatili: 19–30 Ocak 2026

2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026

2. Ara Tatil: 16–20 Mart 2026

Yıl Sonu (okullar kapanıyor): 26 Haziran 2026

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman başlayacak? İşte MEB takvimi ve tatil tarihleri!2025-2026 Eğitim Öğretim yılı

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında uygulanacak iki ara tatil ve yarıyıl tatili, öğrencilerin dinlenmesine olanak tanırken aileler için de tatil planı yapma fırsatı sunuyor.

Kasım ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19-30 Ocak 2026

Mart ara tatili: 16-20 Mart 2026

Yaz tatili başlangıcı: 26 Haziran 2026

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