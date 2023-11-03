TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ardından 2024 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu ve 2024 IMEI ücreti zamlandı mı, ne kadar olduğu gündeme geliyor. IMEI kayıt ücreti ne kadar olduğu ve yeni yılda yurtdışı telefon açtırmak kaç TL olacağı merak ediliyor. Peki, 2024 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? 2024 IMEI ücreti zamlandı mı, ne kadar?

2024 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? 2024 IMEI ücreti zamlandı mı, ne kadar?

2024 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu ve 2024 IMEI ücreti zamlandı mı, ne kadar soruları gündeme geliyor. IMEI zamlı ücreti kaç TL ve telefon açtırmak kaç lira olduğu araştırılıyor. 2024 telefon kayıt ücreti ne kadar olacak ve yurt dışı telefon açtırmak zamlandı mı sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yurt dışı telefon kayıt ücreti ne kadar oldu? 2024 IMEI ücreti zamlandı mı, ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

2024 YURT DIŞI TELEFON KAYIT ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Vergi, harç ve cezalardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranı 2024 yılı için yüzde 58,46 oldu. Buna göre vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeni zamlar sonrasında yurtdışından getirilen cep telefonu harcı 20000 TL'den 31692 TL'ye yükselecek. Buna göre 2024 IMEI kayıt ücreti 31692 TL olarak uygulanacak.

2024 IMEI ÜCRETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR?

Yeni zamlar sonrasında 6 aya kadar olan pasaport harcı 1034 TL'den 1639 TL'ye, 1 yıllık pasaport harcı 2397 TL'ye, 2 yıllık pasaport harcı 3912 TL'ye, 3 yıllık pasaport harcı 4845 TL'ye, 4-10 yıllık pasaportun bedeli 4943 TL'den 7833 TL'ye yükselecek.