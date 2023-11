2024 Yılın Otomobili Ödülü Adayları Belli Oldu

2024 için Yılın Otomobili Ödülü adayları açıklandı. 28 model arasından seçilen yedi finalist, 22 ülkeden 59 jüriyle seçildi. İlginç şekilde finalist arasında BYD gibi Çinli markalar da bulunuyor. İşte Car of the Year için aday gösterilen otomobiller.

Car of the Year finalistleri belli oldu

2024 yılı için en iyi otomobil listesi, elektrikli araçların yükselişini sürdürdüğünü gösteriyor. Buna göre yedi finalistten beşi tamamen elektrikli araçlardan oluşuyor. Listeye ilk kez giren BYD, Seal modeliyle Çinli araçların uluslararası alanda tanınırlığını gözler önüne seriyor.

BMW'nin tamamen elektrikli i5 versiyonu dahil olmak üzere yeni 5 Serisi de finalistler arasında yer alıyor. Öte yandan Volvo EX30 modeli, ödüllü XC40'ın izinden gidiyorken; Kia EV9 bir önceki EV6'nın başarısını devam ettirmek istiyor.

Toyota'dan ise bu yıl Prius yerine C-HR seçildi. Finalist olarak gösterilen Renault modeli elektrikli Scenic oldu. Neredeyse her yıl ödül kazanan Peugeot, bu yıl 3008 SUV ile geri dönüyor. 2024 Car of the Year için tüm adaylar şu şekilde:

BMW 5-Serisi

BYD Seal

Kia EV9

Peugeot E-3008/3008

Renault Scenic

Toyota C-HR

Volvo EX30

Farklı segmentlerden ve güç aktarma seçeneklerinden oluşan modeller, 26 Şubat'ta yapılacak oylama kapsamında değerlendirilecek. Ancak seçilen araç, elektrikli çağa öncülük eden bir otomobil olacak gibi duruyor.

