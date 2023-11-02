2024 YILI TATİL GÜNLERİ: 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman?

Yeni yıla sayılı günler kala, 2024 senesinin resmi tatilleri ve milli, dini bayramları ne zaman olduğu gündeme geliyor. 2024 yılında kaç gün tatil olduğunu ve 2024 yılı tatil günleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman? 2024 yılı tatil günleri!

2023 yılının son aylarına gelirken yeni yılın tatil günleri merak ediliyor. 2024 yılı tatil günleri ne zaman ve resmi tatiller hangi günlere denk geldiği araştırılıyor. 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından gündeme geliyor. 2024 resmi tatil, milli bayram ve dini bayramlar ne zaman? 2024 yılı tatil günleri! Detaylar haberimizdedir…

2024 YILI TATİL GÜNLERİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

7 GÜNLÜK İZİNLE 40 GÜN NASIL TATİL YAPILABİLECEK?

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba: 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.

2024 RESMİ TATİL, MİLLİ BAYRAM VE DİNİ BAYRAMLAR NE ZAMAN?

2024 yılının resmi tatil günleri de belli oldu. Önümüzdeki yıl çalışanlar yıl içinde 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek.