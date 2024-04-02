Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek için dün sandık başına gitti. 2024 yerel seçimlerinde sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. CHP, il olduğundan beri hiç seçim kazanamadığı 3 ilde birinci parti oldu. CHP, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yaşadığı Üsküdar'ı da AK Parti'den aldı. Ankara'dan da sürpriz sonuçlar geldi. Yıllardır MHP'nin yönettiği Etimesgut ilçesini oyuncu yönetmen Erdal Beşikçioğlu kazandı. 2024 yerel seçimlerinde hangi parti kaç belediye kazandı?

HANGİ PARTİ KAÇ BELEDİYE KAZANDI?

Sürpriz sonuçların ortaya çıktığı seçimler sonrası gözlerin çevrildiği YSK Başkanı Ahmet Yener son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Seçime katılım oranının yüzde 78.11 olduğunu ifade eden Yener, kesin olmayan sonuçlara göre hangi partinin kaç belediye kazandığını da duyurdu. Yener, "Türkiye geneli belediye başkanlığında Cumhuriyet Halk Partisi 35, Adalet ve Kalkınma Partisi 24, Halkların Eşitliği ve Demokrasi Partisi 10, Milliyetçi Hareket Partisi 8, Yeniden Refah Partisi 2, Büyük Birlik Partisi 1, İyi Parti1 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi.