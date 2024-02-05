2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerin tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye genelinde düzenlenecek olan seçimler, yerel yönetimlerin geleceğini belirleyecek. Seçim takvimi ve detayları haberimizde yer alıyor. 2024 Yerel seçimleri ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde...

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacaktır. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.