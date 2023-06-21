28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin bitmesi ardından gözler yerel seçimlere çevrildi. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP'nin uzun bir aradan sonra büyük şehirleri kazanması sonrası yeni dönem yerel seçimleri tartışılıyor. Peki, 2024 yerel seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Belediye seçimleri ne zaman 2024? 2024 yerel seçimlere kaç gün kaldı?

Yeni dönemde yerel seçimler için partiler şimdiden çalışmaya başladı. Seçmenler ise seçimin sonucunu şimdiden merak ediyor. Peki, 2024 yerel seçimleri ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman 2024? Belediye seçimleri ne zaman 2024? 2024 yerel seçimlere kaç gün kaldı? İşte detaylar…

2024 YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

5 yılda bir olacak şekilde gerçekleşecek belediye seçimleri yani yerel seçimler en son 2019 yılında gerçekleştirilmiştir. Büyük şehirlerde kıyasıya rekabet siyasi partiler arasında sürerken, partiler 2024 yerel seçimlerine hazırlanmaya başladı. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecek olan seçim 31 Mart 2024 tarihinde yapılması bekleniyor.

YEREL SEÇİMLERE KAÇ GÜN KALDI?

2024 Yerel seçimlerine 21 Haziran 2023 itibariyle 9 ay 10 gün (285 gün) kaldı.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Yaklaşık 57 milyon seçmenin katıldığı 2019 yerel seçimlerinde 48 milyon 340 bin 184 oy kullanıldı. Kullanılan oyların yüzde 44,33 AK Parti, yüzde 30,12 CHP, yüzde 7,45 İYİ Parti, yüzde 7,31 MHP ve yüzde 4,24 HDP almıştı.

Cumhur İttifakı 16 büyükşehir belediyesi, 34 il ve 680 ilçede galip gelirken Millet İttifakı,11 büyükşehir belediyesi, 10 il ve 210 ilçede birinci parti oldu.