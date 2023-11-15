2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için yapılacak. Seçime kısa süre kalmasıyla beraber 2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimi hangi ayda, tarihte yapılacak? soruları da aratıldı.

2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimi hangi ayda, tarihte yapılacak?

Belediye seçimlerine kısa süre kalmasıyla beraber yerel seçimler ne zaman? sorusu da gündeme geldi. Son günlerde sıklıkla araştırılan yerel seçimler hakkında merak edilenler ise 2024 yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimi hangi ayda, tarihte yapılacak? soruları ile araştırıldı.

2024 YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

2024 YEREL SEÇİMLER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 Kasım'da bitecek olan aday adayı müracaatlarımız, il başkanlarımızın talebi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle 22 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Teşkilat temayül yoklaması ise 26 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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