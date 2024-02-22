2024 YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI? Yerel seçim ne zaman?

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimiyle birlikte, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin hangi tarihte yapılacağı belli oldu. Yerel seçimler, 31 Mart 2024'te yapılacak. 2024 mahalli idareler seçimi yani belediye seçimleri öncesinde binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim takviminin belli olmasıyla birlikte, hangi partinin, kimi belediye başkan adayı olarak gösterdiği belli olurken bir yandan da seçim tarihi merak ediliyor. Seçime kaç gün kaldı? Detaylar haberimizde...

2024 YEREL SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 mahalli idareler seçimi yani belediye seçimleri öncesinde binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçim takviminin belli olmasıyla birlikte, hangi partinin, kimi belediye başkan adayı olarak gösterdiği belli olurken bir yandan da seçim tarihi merak ediliyor. Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

YEREL SEÇİME KAÇ GÜN KALDI?

2024 Yerel Seçimlerine 37 gün kaldı.