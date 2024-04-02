2024 Yerel Seçim AK Parti kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarını kazandı? AK Parti ne kadar oy aldı?

2024 Yerel Seçim AK Parti kaç il aldı? AK Parti hangi belediye başkanlıklarını kazandı? soruları gündeme geliyor. AK Parti il ve ilçe belediyeleri araştırılırken AK Parti 2024 Yerel Seçimlerde ne kadar oy aldı, kaç belediye kazandı merak ediliyor. Peki, 2024 Yerel Seçim AK Parti kaç il aldı, hangi belediye başkanlıklarını kazandı? AK Parti ne kadar oy aldı?

2024 YEREL SEÇİM AK PARTİ KAÇ İL ALDI?

AK Parti, 2024 yerel seçimlerinde büyükşehir belediyelerinden 12, il belediyelerinden 12, ilçe belediyelerinden 359 ve belde belediyelerinden 124 başkanlık kazandı. Toplamda 507 belediye başkanlığı kazanmıştır.

AK PARTİ HANGİ BELEDİYELERİ KAZANDI?

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin sonuçlarına göre, Türkiye genelinde siyasi partilerin kaç büyükşehir, il, ilçe ve belde belediyesi kazandığını güncel verilerle aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.

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AK PARTİ NE KADAR OY ALDI?

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, 2024 Yerel Seçimlerinde aldığı oy sayısı ve belediye başkanlıkları da netleşmiştir. Kesin olmayan sonuçlara göre; belediye başkanlıkları yarışında AK Parti, yaklaşık 16 milyon 313 bin oy almıştır.

AK Parti'nin oy oranı %35,49 olarak gerçekleşti. Bu oran, AK Parti'nin 2002'deki ilk seçiminden bu yana aldığı en düşük oy oranıdır. Aynı zamanda, AK Parti'nin bir seçimde ilk kez ikinci parti konumuna düştüğü tarihi bir dönemeç olarak kaydedildi.