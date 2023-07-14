2024 Yeni Mercedes-Benz E-Serisi Tanıtıldı

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz model ailesi içindeki amiral gemilerinden biri olan E-Serisi'nin yeni modelini tanıttı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan ise bu özel otomobili sizler için kendi kanalında inceledi. Peki 2024 yeni Mercedes-Benz E-Serisi kullanıcılarına neler sunuyor? İşte detaylar…

2024 yeni Mercedes-Benz E-Serisi!

Yeni Mercedes-Benz E-Serisi markanın en çok satan ve 75. yılını kutlayan model ailesini temsil etmeye başladı. ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan yeni E-Serisi ile ilk karşılaşması esnasında detayları ve otomobilin hissiyatını sizler için anlattı. İşte yeni Mercedes-Benz E-Serisi ile ilgili ilk detayların bulunduğu videomuz yayında. İyi seyirler…

Dile kolay tam 75 yıldır Mercedes-Benz E-Serisi kullanıcıları ile buluşuyor. Marka yeni modelin ilk olarak E 220d 4MATIC versiyonunu ülkemize getirecek. 2.0 dizel motor ve 4 çeker özelliklerini de beraberinde getirecek olan ünitenin ardından Türkiye için özel olan E 180 167 hp benzinli versiyonu da satışa çıkacak. E 180 2.0 litrenin altında bir motor hacmine sahip olması sayesinde düşük vergi diliminde yer alacak ve daha uygun fiyatlı olacak.

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E-Serisi motor konusunda sadece bir noktada bizleri üzdü. O da aracın plug-in hybrid ünitesinin ülkemize gelmeyecek olması. Türkiye'ye gelmeyeceği belirtilen ünite ile ilgili yeni gelişmeler ilerleyen zamanlarda olabilir. Aracın tasarımına geldiğimizde ön tarafta çerçeve aydınlatması bulunan yeni ön ızgara bizleri karşılıyor.

Araç 21 inç boyutunda devasa jantlar ile birlikte geliyor. Otomobilin önünde, arkasında, yanlarında kısacası her noktasında ayrı bir sensör ve kamera yer alıyor. Otomobil bu sensör ve kameraları sayesinde Attention Assist, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şerit Takip Yardımcısı, Park Paketi, Geri Görüş Kamerası ile Aktif Hız Sınırına Otomatik Uyarlama Yardımcısı gibi işlevlere sahip. Burada yer alan Attention Assist özelliği ise bir kamera sayesinde sürücünün yorgunluğu ve dikkat dağınıklığı tespit ediliyor.

Son olarak otomobilin eğlence sistemlerine geldiğimizde birçok yenilik Yeni E-Serisi'nde. Ses Görselleştirme özelliğine sahip olan yeni 64 renkli ambiyans aydınlatması sayesinde E-Serisi kullanıcıları, müziği üç duyu ile deneyimleyebiliyor. Görsel, işitsel ve dokunsal olarak. Otomobil sahip olduğu ses rezonansları sayesinde kullanıcıların müziği dokunma duyusu, ambiyans aydınlatmaları sayesinde görme duyusu ve aracın sahip olduğu hoparlörler aracılığıyla işitsel olarak hissedebiliyor.

Peki siz 2024 yeni Mercedes-Benz E-Serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…