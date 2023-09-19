Volkswagen elektriklenme hamlesi öncesindeki son içten yanmalı modellerini tanıtmaya devam ediyor. Bunlardan biri de Volkswagen'in sevilen SUV modeli Tiguan oldu. Peki yenilenen Tiguan beraberinde hangi özellikleri getirdi? İşte detaylar…

2024 Volkswagen Tiguan tanıtıldı! İşte özellikleri

Türkiye'de oldukça sevilen Volkswagen sevilen SUV modelini yeniledi. Aşiret paketin SUV modeli olarak espri yapılan Tiguan kullanıcılarına birçok yeni özellik sunuyor. Ailenin Touareg modelinden sonraki en büyük SUV modeli olan Tiguan bu yenilenmiş versiyonu ile 3. nesliyle yaşamaya devam edecek.

Öncelikle ön taraftan başladığımızda Volkswagen'in yeni ve son nesil Passat modeli ile hayatımıza giren tasarım dilini devam ettirdiğini görüyoruz. Volkswagen logosunun bulunduğu böbrek ızgaralar küçülürken tamponun alt tarafında bulunan ızgaralar iyice büyümüş. Ayrıca sağ ve sol yandan gelen bıçak şeklindeki hava kanalları da oldukça dikkat çekiyor.

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Bu görünümle beraber otomobil genel olarak bir ID.4 havası da veriyor aslında. Bu da aslında giderek elektrikli otomobil tasarımlarına alışmamız gerektiğine bir işaret aslında. Yeni Tiguan Avrupa'da 2 farklı plug-in hibrit motor seçeneği ile satılacak. Bu motorlar sırasıyla 201 ve 268 Hp güç üretecek. 268 olan versiyon tahmin edeceğiniz gibi Tiguan R modeli. Her iki otomobilde tam şarj ile 100 kilometreye kadar menzile sahip olabiliyor.

Bunların yanında 2 adette 2 litre hacimli, sırasıyla 201 ve 262 Hp güç sunan turbo benzinli ve yine 2 adet olmak üzere 2 litre hacimli, sırasıyla 148 ve 190 Hp güç üreten turbo dizel motorlara da sahip. Kısacası her bütçeye ve isteğe uygun bir motor seçeneği artık Tiguan'da mevcut. Aracın motor seçeneklerinde eleştiriye maruz kalacak tek nokta 2 litre hacimli motorların yüksek vergi dilimlerine tabi oluyor olması.

İç tarafta gerçekten dev gibi kabul edilebilecek bir orta multimedya ve araç kontrol ekranına sahip olan Tiguan, ön konsolda kırmızı siyah desenli trimler ile ağır bir duruş yerine spor bir hava katmayı tercih etmiş. Bununla birlikte tamamen yenilenen dijital kadranlar, yeni eklenen adaptif şasi kontrol sistemi ve 4×4 özellikleri otomobili şehir SUV'u olmaktan çıkarmayı hedefliyor.