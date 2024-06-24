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2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler?

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2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Bakanlığı, Uzman Erbaş alımı için başvuru sürecini sürdürüyor. Adaylar, 25 bin Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, Uzman Erbaş başvuru şartları neler?

Uzman Erbaş başvuru şartları neler? 3 Haziran tarihinde başlayan Uzman Erbaş alımı başvuruları ne zaman açıklanacağı gündeme geliyor. Adaylar, başvuruların nasıl yapılacağını ve başvuru şartlarını merak ediyor. Toplam 25 bin Uzman Erbaş alımının gerçekleştirileceği bu süreçte, başvuruların son günü ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

UZMAN ERBAŞ ALIM BAŞVURUSU SON GÜNÜ NE ZAMAN?

Uzman Erbaş başvurularının son günü 30 Haziran 2024 olarak açıklandı.

UZMAN ERBAŞ UZMAN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Başvuruların https://personeltemin.msb.gov.tr dışında posta veya şahsen yapılması geçerli olmayacaktır.

2024 Uzman Erbaş alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Uzman Erbaş başvuru şartları neler?

2024 UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonuçları için belirlenen bir tarih henüz açıklanmadı. Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarihler, aday sayısına göre planlanarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır.

Adaylar ayrıca cep telefonlarına kısa mesaj ile bilgilendirme alabilirler, bu nedenle başvuru esnasında doğru cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme girmeleri önemlidir.

Aday bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda ise dilekçe ile Personel Temin Daire Başkanlığı'na başvurmaları gerekmektedir. Posta ile tebligat yapılmadığı için adayların seçim aşamalarına katılma tarihlerini ve yapmaları gerekenleri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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