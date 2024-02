2024 Türkiye'nin En İyi Saç Ekim Merkezleri ve Saç Ekim Fiyatları

En iyi saç ekim merkezi listesindeki klinikler uzman doktorları, modern saç ekimi yöntemleriyle doğal saç ekimi sonuçları için hastalarına kaliteli hizmet sunar. Ama bu klinikler hangilieri ve teknolojinin gelişmesi ile en iyi sonucu hangi yöntem vaad ediyor hepsini sizler için araştırdık.

Saç sağlığı, hemen herkes için son derece önemlidir. Dökülme, seyrelme ve açılma gibi sorunlar, fiziksel görünümü büyük oranda etkiler. Bununla birlikte fiziksel etkilerinin yanı sıra saç sağlığındaki bozulmalar, kişinin psikolojisi üzerinde de olumsuz bir etki gösterir. Saç ekimi, saç sağlığı sorunlarının giderilmesi amacıyla uygulanan bir cerrahi işlemdir ve tüm bu sorunları ortadan kaldırabilir.

Uygulama, dökülme ya da kellik gibi sorunlarla karşı karşıya olan hemen herkes için uygundur. Son derece doğal ve yoğun görünümlü saçlara sahip olma imkanı sunar. Saç ekimi işlemi, çok büyük oranda donör bölgeden alınan saç köklerinin uygulama alanına nakledilmesi ile uygulanır. Günümüzde geliştirilen teknolojiler sayesinde saç ekimi, çok daha kompleks ve detaylı şekilde uygulanabilen bir işlem haline dönüşmüştür.

Özellikle uygulama öncesinde yapılan ön tetkikler ve saç çizgisi çalışmaları, mükemmel görünümlü saçlara sahip olmak isteyenlere kusursuz sonuçlar verir. Uygulama öncesinde saç çizgisi belirlenir. Yapılan ön analizlerin sonucunda ise uygulama aşamasına geçilerek donör bölgeden alınan greftlerin ekimi yapılır.

Bununla birlikte her cerrahi ve estetik işlemde olduğu gibi saç ekimi de yüksek düzeyde tecrübe gerektiren bir işlemdir. Deneyimli bir uzman tarafından sürecin yönetilmesi, başarı ve tutunma oranını da aynı ölçüde artırır. Aynı zamanda saç ekimi işlemi, bazı estetik uygulamaların aksine kişiselleştirilmesi gereken bir müdahaledir.

Dolayısıyla konsültasyon sürecinde ve uygulama esnasında hastanın genel beklentileri son derece önemlidir. Ayrıca hastanın yaşadığı saç sağlığı sorunlarının boyutu, dökülme ve seyrelmeler de saç ekimi planı yapılırken gözetilen faktörlerdir. Saç ekimi operasyonunda Türkiye, günümüzde dünyada başkent olarak kabul edilen bir merkez haline dönüşmüştür.

Özellikle sağlık sektörüne yönelik yapılan yatırımlar, her yıl dünyanın farklı noktalarından yüzbinlerce ziyaretçinin Türkiye'de sağlık turizmi kapsamında gelmesini sağlamıştır. Öte yandan Türkiye, saç ekim merkezlerindeki kalite ve yüksek standartta hizmet anlayışı nedeniyle de ön plana çıkan bir destinasyondur. İstanbul saç ekim merkezi klinikleri başta olmak üzere Türkiye'de dünya çapında ünlü birçok saç ekim merkezi ve doktoru vardır.

SAÇ EKİMİNDE TÜRKİYE GERÇEKTEN DE DÜNYADA LİDER KONUMDA MI?

Türkiye, saç ekiminde dünya çapında lider konumdadır. Türkiye'nin saç ekimi ve sağlık turizmi kapsamında elde ettiği bu başarının altında yatan birçok farklı faktör vardır. Saç ekimi turizminin başladığı ilk dönemlerde Türkiye, daha çok Arap ve Körfez ülkelerinden saç ektirmek isteyenlerin tercih ettiği bir destinasyondu.

Bugün ise Türkiye, başta Avrupa olmak üzere dünyanın her noktasından saç ektirmek isteyenlerin uğrak adresidir. Türkiye'deki saç ekim merkezlerinin kalitesi, düşük maliyetler, turizm ve konaklama avantajları ve alanında deneyimli uzmanlar, Türkiye'de saç ekiminin dünya genelinde ön plana çıkmasının en temel nedenleridir.

Türkiye, özellikle oldukça yüksek deneyime sahip olan başarılı saç ekim uzmanlarıyla ön plana çıkar. Türkiye'deki saç ekim merkezlerinden görev alan uzmanların çok büyük bir bölümü, dünya çapında son derece popülerdir. Aynı durum, saç ekim merkezleri için de geçerlidir. Türkiye'deki bazı saç ekim merkezleri, Avrupa çapında en iyi saç ekim kliniği ödülünü almaya birçok kez hak kazanmıştır.

Türkiye, turizm ve konaklama imkanları nedeniyle de saç ektirmek isteyenlerin hedef ülkeleri arasında ilk sıradadır. İstanbul, Türkiye'de en iyi saç ekim merkezlerinin olduğu lokasyondur ve şehir, kültürel arka planı ile büyüleyicidir. Bu doğrultuda hizmet standartlarını geliştiren saç ekim merkezleri, yurt dışından saç ektirmek isteyenlere özel hizmetleri içeren paketler sunar.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SAÇ EKİM MERKEZLERİ İLK 10 LİSTESİ

Türkiye'deki birçok saç ekim merkezi, dünya çapında popülerliğe sahiptir. Fakat Türkiye'deki tüm saç ekim merkezleri, aynı standartta değildir. Bazı klinikler; sundukları hizmet kalitesi, teknolojik yeterlilikleri, hekim deneyimi ve başarı oranı ile ön plana çıkar. Modern teknolojileri ve saç ekiminde yenilikçi teknikleri kullanan bu klinikler, saç ekim merkezi arayışında olanlar için en ideal seçenektir.

Saç ekiminde klinikler, operasyon başarısı açısından belirleyici bir rol oynar. Merkezin vadettiği hizmetin kalite standartları, kullanılan saç ekim tekniği ve diğer teknolojik yeterlilikler, operasyon başarını etkiler. Bununla birlikte saç ekimi işleminde başarılı sonuçlar kadar operasyon esnasında ortaya çıkabilecek olası sorunlara karşı önlemler de alınmalıdır.

Bazı saç ekim merkezleri, operasyon esnasında olası sorunları önlemek adına daha geniş ekiplerle süreci yönetir. Dolayısıyla herhangi bir operasyonel aksaklıkla karşılaşılması halinde müdahale şansı çok daha yüksektir. Bu doğrultuda saç ekimi işlemi için klinik tercih ederken mutlaka merkezin komplike bir saç ekimi işlemi kapsamında hassasiyetine dikkat edilmelidir.

HERMEST HAİR CLİNİC

Hermest Hair Clinic , Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezlerinden biridir. Dünya çapında tanınan, Avrupa bölgesinde oldukça popüler bir klinik olan Hermest, İstanbul merkezlidir. Daha önce defalarca ulusal ve uluslararası alanda en iyi saç ekim merkezi ödülünü almayı başaran klinik, saç ekim teknolojilerinde de öncü konumdadır.

Özellikle saç ekim teknolojilerine ve yeni saç ekim tekniklerine yaptığı katkılar ile ön plana çıkan Hermest Hair Clinic, operasyon başarısıyla da dikkat çekicidir. Neredeyse %100 oranında hasta memnuniyeti sağlayan klinik, aynı zamanda tamamen doğal saçlara sahip olabilme fırsatı sunuyor. Ayrıca Hermest, maksimum tutunma sağlayan ve klinik bünyesinde geliştirilen saç ekim tekniğiyle de dikkat çeken bir merkezdir.

Uzun bir çalışmanın ve Ar-Ge sürecinin sonunda geliştirilen Unique FUE tekniği, FUE yönteminin çok daha ileri ve yenilikçi bir versiyonudur. Yüksek oranda tutunma başarısı gösteren ve tamamen doğal bir saç görünümü vadeden bu teknik, günümüzde sadece Hermest Hair Clinic bünyesinde kullanılıyor. Hermest, saç ekim uzmanı ve hekim kadrosu bakımından da İstanbul'un önde gelen merkezlerindendir.

Dr. Ahmet Murat yönetiminde saç ekim operasyonlarının yapıldığı klinikte, yüksek standartta önlemler alınarak operasyonlar planlanıyor. Hermest Hair Clinic'te saç ekim fiyatları ise 2100 euro ile 4300 euro aralığındadır. Özellikle Avrupa'dan oldukça yoğun bir talep gören Hermest, maliyet açısından en avantajlı saç ekim merkezlerindendir.

Nimclinic

Nimclinic , saç ekiminde son derece başarılı bir diğer İstanbul merkezli saç ekim kliniğidir. Dr. Musa Yetim yönetiminde saç ekimi operasyonlarının gerçekleştirildiği klinik, İstanbul'un Ataşehir ilçesindedir. Yenilikçi saç ekim teknikleri ve modern teknolojileri ile fark yaratan Nimclinic, aynı zamanda diğer estetik cerrahi uygulamalarda da Türkiye'nin öncü merkezlerindendir.

Saç ekimi başta olmak üzere estetik cerrahi işlemler kapsamında Avrupa'dan yoğun ilgi gören Nimclinic, FUE tekniğiyle ziyaretçilerine yüksek standartta başarı vadeder. Klinik, hijyen ve sterilizasyon koşullarıyla da dikkat çekicidir. Şimdide dek klinik bünyesinde uygulanan saç ekim operasyonlarında neredeyse yüzde 100 oranında memnuniyet sağlanmıştır.

Ayrıca Nimclinic, saç ekimi fiyatları açısından da alternatif merkezlere göre iddialıdır. Saç ekim fiyatları klinik bünyesinde 1.400-2.400 euro değişkendir. İddialı bir sağlık personeli ekibine ev sahipliği yapan klinikte, operasyon öncesi ön tetkikler ve analizler de yüksek teknolojiye sahip araçlar kullanılarak yapılıyor.

HLC Clinic

Türkiye'nin önde gelen saç ekim merkezlerinden bir diğeri de HLC Clinic'tir. Ankara'da hastalarını ağırlayan HLC Clinic'te birden fazla saç ekim yöntemi kullanılıyor. Özellikle FUE tekniğinin başarıyla uygulandığı klinikte Body Hair Transplant ve Beard Transplant gibi tekniklerde saç ekimi operasyonunda uygulanmaktadır.

HLC Clinic'te Türkiye'nin başarılı diğer saç ekim merkezlerinde olduğu gibi dünya çapında popüler bir merkezdir. Fiyat açısından ortalama standartların bir miktar üzerinde olan klinikte saç ekimi operasyonlarında maliyet 3.200 – 4.800 euro aralığında değişkenlik gösteriyor.

Asmed Clinic

Saç ekimi alanında global ölçekte en popüler uzmanlardan olan Dr. Koray Erdoğan, Asmed Clinic bünyesinde operasyon gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin en iyi saç ekim merkezlerinden biri olan Asmed Clinic, keep FUE tekniği ile yüksek standartta başarı vadediyor. Ayrıca Dr. Koray Erdoğan, kişiye özel saç ekimi işlemlerinde de son derece tanınmış bir uzmandır.

Tamamen doğal görünümlü ve kalıcı sonuçlar vadeden saç ekimi operasyonlarıyla bilinen Erdoğan, bu alanda en başarılı uzmanlardandır. Asmed Clinic saç ekim fiyatları ise ortalamanın bir miktar üzerinedir. 5.000 – 8.000 euro aralığında değişen Asmed saç ekim fiyatları, kişisel taleplere ve hastanın ihtiyaçlarına göre belirlenir.

Dr. Serkan Aygin Clinic

Dr. Serkan Aygın, Türkiye'nin dünya çapında tanınan bir diğer saç ekim uzmanıdır. Alanında oldukça başarılı ve deneyimli olan Aygın, kendi kliğinde gerçekleştirdiği başarılı saç ekim işlemleriyle de ön plana çıkıyor. Dr. Serkan Aygin Clinic, FUE tekniğinin en iyi kullanıldığı merkezlerden biridir. Bununla birlikte klinik bünyesinde FUE tekniğinin yanı sıra farklı yöntemler de kullanılıyor.

Body Hair Transplant ve DHI tekniklerinin de kullanıldığı Dr. Serkan Aygin Clinic'te, sunulan özel hizmetler de dikkat çekicidir. Kişiye özel çözümler sunan Dr. Serkan aygin Clinic'te saç ekim fiyatları ise 2.700 – 3.800 euro aralığında değişkendir.

AHD Clinic

Antalya'nın en iyi saç ekim merkezi olarak kabul edilen AHD Clinic, bölgedeki sağlık turizmine yaptığı katkılar nedeniyle de dikkat çekicidir. Son derece başarılı ve deneyimli bir kadroya sahip olan klinikte, saç ekiminde öncü teknolojiler kullanılıyor. Hijyen ve sterilizasyon koşulları bakımından yüksek standartta olan AHD Clinic'te saç ekim operasyonları Dr. Hakan Doğanay bünyesinde yapılıyor.

Dr. Hakan Doğanay, saç ekiminde Türkiye'nin önde gelen uzmanlarından biridir. Kariyeri birçok başarıyla dolu olan Doğanay, kişiselleştirilmiş operasyonlarda ön plana çıkar. Dr. Hakan Doğanay yönteminde gerçekleştirilen saç ekimi operasyonlarında FUE ve DHI yöntemleri kullanılıyor. Klinikte saç ekim fiyatları ise hastanın ihtiyaçlarına ve beklentilerine göre farklılık göstermekle birlikte 3.400 – 4.500 euro civarındadır.

Cosmedica Clinic

Avrupa'nın ödüllü saç ekim merkezlerinden biri olan Cosmedica Clinic, ileri tekniklerle fark yaratan bir merkezdir. Klinik bünyesinde operasyonlar, konsültasyon aşamasında üst düzey hasta memnuniyeti sağlamasıyla ön plana çıkan Dr. Levent Acar yönetiminde yapılır. Başarı oranı bakımından son derece iddialı olan Cosmedica Clinic, şimdiye dek on binlerce başarılı operasyona imza atmıştır.

16 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Dr. Levent Acar, Türkiye'nin en iyi saç ekim uzmanlarından biridir. DHI ve FUE tekniklerinde uzmanlaşan Acar, saç ekimi alanında önemli çalışmalarda yer almıştır. Antalya'da hizmet veren Cosmedica Clinic'te saç ekim fiyatları ise 2.800 – 5.000 euro aralığında değişkendir.

Vera Clinic

Avrupa çapında popüler saç ekim merkezlerinden olan Vera Clinic, İstanbul'un Ataşehir ilçesindedir. Dr. Kerim Benan Ünsal tarafından saç ekimi operasyonlarının yapıldığı klinikte FUE ve DHI yöntemleri kullanılıyor. Saç ekiminde maksimum greft, üst düzey başarı ve doğal saç görünümü vadeden Vera Clinic, özellikle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da son derece popüler bir merkezdir. Vera Clinic saç ekim fiyatları 3.500 – 5.750 euro aralığındadır.

Medicalhair Clinic

İzmir'in en iyi saç ekim merkezlerinden biri olarak kabul edilen Medicalhair Clinic; başarılı saç ekimi operasyonları, yüksek teknolojik yetkinliği, deneyimli uzmanları ve hijyen koşulları ile ön plana çıkar. Dünyanın farklı noktalarından birçok hastaya üst düzey memnuniyetle saç ekimi işleminin yapıldığı Medicalhair'de yoğun olarak FUE tekniği kullanılıyor.

FUE tekniğinin yanı sıra klinikte FUE Hair Transplant ve Scalp Micropigmentation gibi yenilikçi saç ekim yöntemleri de uygulanıyor. Türkiye'nin en başarılı saç ekim uzmanlarından olan Dr. Sibel Ulusan yönetiminde saç ekimi yapılan klinikte saç ekim fiyatları ise 3.500 – 5.750 euro aralığında değişkenlik gösteriyor.

Smile Hair Clinic

Dr. Mehmet Erdoğan ve Dr. Koray Bilgin tarafından saç ekim operasyonlarının planladığı Smile Hair Clinic, Türkiye'nin Avrupa genelinde popüler bir diğer merkezidir. Başarılı saç ekim operasyonları ve yüksek teknolojiye sahip araçlarıyla ön plana çıkan klinik, tamamen doğal ve kalıcı saçlara sahip olma fırsatı vadediyor. İstanbul merkezli bir saç ekim kliniği olan Smile Hair Clinic, Safir FUE ve DHI tekniklerinde öncü merkezlerdendir. Klinikte saç ekim fiyatları ise 2.800 – 3.400 euro aralığında değişkendir.

EN İYİ SAÇ EKİMİ SONUÇLARINI SAĞLAYAN SAÇ EKİMİ YÖNTEMLERİ

Saç ekimi, plastik cerrahi uygulamalardan biridir. Diğer plastik cerrahi işlemlerde olduğu gibi saç ekiminde de operasyon esnasında kullanılacak olan teknik sonuçların başarısı açısından belirleyici bir faktördür. Saç ekimi, ilk kez 20. Yüzyılın başlarında kafa derisi yüzülerek gerçekleştirilen bir uygulama olarak tıp dünyasına kazandırılmıştır.

Gelişen teknolojiler birlikte 1980'li yıllarda üç boyutlu mikroskobik teknikler kullanılmaya başlanmıştır. Bununla birlikte ilk kez uygulanmaya başlandığı dönemden bugüne saç ekimi işlemi, oldukça önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Günümüzde geliştirilen saç ekim teknikleri, başarı oranı ve doğal saç görünümü bakımından benzersiz sonuçlar vadedecek düzeydedir.

Özellikle 1988 yılında Japonya'da yapılan çalışmalar sonucunda geliştirilen FUE tekniği, saç ekiminde bir milat olmuştur. Maksimum greft ekimi, üst düzey tutunma ve yüksek düzeyde başarı vadeden bu yenilikçi yöntem, aynı zamanda geliştirilerek farklı biçimlerde uygulanmaya son derece uygun yapıdadır.

Günümüzde bu doğrultuda saç ekimi operasyonlarından en yaygın olarak kullanılan teknik FUE yöntemidir. Tekniğin ilk kez kullanılmaya başlamasının ardından geliştirilen FUE versiyonu yeni yöntemler, çok daha başarılı sonuçlar alınmasının önünü açmıştır. Unique FUE, Keep FUE ve Safir FUE gibi özelleştirilmiş uygulamalar, saç ekiminde başarı oranını önemli ölçüde artırmıştır.

FUE tekniğinin yanı sıra günümüzde dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan saç ekim yöntemi ise DHI tekniğidir. DHI tekniği ilk kez 1970'li yıllarda ortaya atılmış, kısa sürede geliştirilerek günümüze kadar ulaşmıştır. DHI tekniği, özellikle operasyon sonrası gündelik yaşama dönüş konusunda hastalara birçok önemli avantaj vadeder.

UNİQUE FUE

FUE tekniğinin bir versiyonu olan Unique FUE, günümüzde saç ekiminde geliştirilen en etkili yöntemlerdendir. Unique FUE tekniğini diğer saç ekim yöntemlerinden ayıran en önemli özellikle maksimum düzeyde tutunma sağlaması ve neredeyse %100'e yakın başarı vadediyor olmasıdır. Ayrıca Unique FUE, tamamen doğal görünümlü saçlar vadeder.

Bu teknik, Hermest Hair Clinic bünyesinde uzun süren çalışmalar ve büyük yatırımlar sonucunda geliştirilmiştir. Şimdiye dek Unique FUE tekniğiyle yapılan binlerce operasyonda %100'e yakın başarı oranı elde edilmiştir. Unique FUE, klasik FUE tekniğinde olan uygulama prosedürlerini içeren oldukça basit bir işlemdir.

Konsültasyon ve hazırlık aşamalarının ardından saç köklerinin toplanması sürecine geçilir. Dökülmeme özelliği olan ense bölümü, bu uygulama kapsamında yaygın olarak tercih edilen donör alandır. Bu bölgeden toplanan kökler, minimal kesilerek açılarak uygulama bölgesine ekilir. Tüm bu işlemlerde klasik FUE tekniğinden farklı olarak özel cihazlar kullanılır.

KEEP FUE

Keep FUE; Asmed Clinic bünyesinde, Dr. Koray Erdoğan'ın katkılarıyla geliştirilmiş FUE versiyonu bir tekniktir. Erdoğan'ın patentini aldığı bu yöntem, yine Erdoğan tarafından geliştirilen özel cihaz aracılığıyla uygulanır. FUE tekniğinin bir benzeri olan bu yöntemde, klasik FUE prosedürlerinden farklı olarak KEEP (Koray Erdogan Embedding Placer) adı verilen özel bir cihaz kullanılır.

DHI

DHI, günümüzde FUE yönteminden sonra saç ekiminde en yaygın olarak kullanılan tekniktir. "Direct Hair Implantation", yani "Doğrudan Saç Ekimi" anlamına gelir. Bu yöntem, FUE ve diğer tekniklerden farklı olarak doğrudan saç köklerinin uygulama bölgesine ekilmesini içerir. Böylelikle daha doğal ve son derece estetik bir saç görünümü elde edilmesi hedeflenir.

Uygulama esnasında donör bölgeden "Choi" adı verilen özel kalemler kullanılarak kökler alınır. Daha sonra ise ekim yapılacak alana minimal kanallar açılarak alınan kökler yerleştirilir. Uygulama aşamasında FUE tekniğine benzerlik göstermekle birlikte DHI, operasyon süresinin daha kısa olduğu bir yöntemdir. Aynı zamanda iyileşme ve hastanın gündelik yaşama dönüş hızı da DHI tekniğinde FUE'ye göre daha hızlıdır.

SAPPHİRE FUE

FUE tekniğinin bir versiyonu olan Sapphire FUE, daha çok "Safir FUE" olarak bilinir. Safir FUE tekniği, safir uçlu özel medikal aletler kullanılarak uygulanır. Özellikle uygulama esnasında açılan kanalların hızla iyileşmesi ve ekim işleminin kolaylaşması açısından safir uçlu cihazlar son derece etkilidir. Ayrıca Safir uçlu FUE cihazları, kanalların mikro boyutta açılmasını da sağlar.

Mikro boyutlarda açılan kanalların iyileşme süreci daha hızlı olduğu gibi ekilen saç köklerinin tutunma oranı da artmış olur. Safir FUE tekniğinin saç ektirmek isteyenlere sunduğu bir diğer önemli avantaj ise operasyon sonrası enfeksiyon riskinin minimal düzeyde olmasıdır. Ayrıca uygulama esnasında kullanılan safir uçlar nedeniyle kanama riski neredeyse yok denilecek kadar düşük seviyededir.

KLİNİKLER İÇİN YAZILMIŞ YORUMLARIN ÖNEMİ

Saç ekimi, saç sağlığı sorunu yaşayanlar mucizevi bir çözümdür. Fakat operasyon başarısı açısından birçok belirleyici faktör vardır. Bu faktörler en önemlisi ise saç ekimi için tercih edeceğiniz uzman ve saç ekim kliniğidir. Saç ekim kliniği seçerken doğru bir tercihte bulunmak içinse mutlaka daha önce ilgili klinikte saç ektirmiş kişilerin yorumları incelenmelidir.

Dolayısıyla saç ekimi merkezi seçerken daha önceki hastaların deneyimlerini incelemek, doğru bir klinik seçme açısından önemli bir veri sağlar. Bu doğrultuda internet üzerinde ya da şikayet platformlarında ilgili klinik hakkındaki yorumları ve hasta deneyimlerini incelemekte fayda vardır.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ SAÇ EKİMİ DOKTORLARI

Diğer estetik cerrahi uygulamalarda olduğu gibi saç ekiminde de operasyonu gerçekleştirecek ekibin rolü son derece büyüktür. Özellikle tutunma ve başarı oranı açısından operasyonda görev alacak uzmanın deneyimi, hayati düzeyde belirleyici bir unsurdur. Tecrübeli ve alanında bilgi sahibi saç ekim uzmanları tarafından yapılan operasyonların başarı oranı aynı ölçüde yüksektir.

Türkiye, saç ekiminde öncü ve dünya genelinde son derece popüler birçok uzmana ev sahipliği yapar. Geliştirdikleri saç ekim teknikleri ve teknolojiler ile bu alana önemli katkı sağlayan Türkiye'nin en iyi saç ekim doktorları, ayrıca yüksek düzeyde tecrübeye de sahiptir.

AHMET MURAT

Dr. Ahmet Murat, saç ekiminde dünyanın en popüler ve başarılı doktorlarındandır. Unique FUE gibi günümüzde kullanılan en yenilikçi saç ekim tekniğinin geliştiricilerinden olan Murat, saç ekimi alanında yaptığı çalışmalarla ön plandadır. Dr. Ahmet Murat özellikle saç ekimi işlemlerinde ortaya çıkabilecek olası risklere odaklanmıştır.

Bu doğrultuda operasyon esnasında gerçekleşen sağlık sorunlarının en aza indirilmesi adına özel çalışmalar yürütmüştür. Kardiyoloji alanında uzmanlık elde etmiş ve cerrahi işlemlere bağlı kalp sağlığı sorunlarının önlenmesi üzerine araştırmalar yapmıştır. Söz konusu çalışmaların sonucunda Dr. Ahmet Murat, saç ekimi operasyonun tamamen güvenli bir işlem haline dönüşmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Uluslararası alanda yüksek düzeyde ilgi gören bazı standartların geliştirilmesinde de görev alan Murat, "All In Safety Package" kriterlerinin benimsenmesinde öncü olmuştur. All In Safety Package, saç ekiminde mükemmel ve kalıcı sonuçlara odaklanan ve operasyon risklerini en aza indirmeyi hedefleyen standartlardır.

KORAY ERDOĞAN

Türkiye'nin en iyi saç ekim uzmanlarından bir diğeri olan Dr. Koray Erdoğan, 2000'li yılların henüz başında kendine ait saç ekim kliniğini kurmuştur. Uluslararası alanda en çok tanınan saç ekim doktorlarından olan Erdoğan, KEEP FUE tekniğini geliştirmiştir. Ayrıca Erdoğan, yenilikçi tekniklerin ve teknolojilerin geliştirilmesinde de önemli rol oynamıştır.

Yaptığı akademik çalışmalarla tüm dünyada tanınırlık elde etmeyi başaran Erdoğan, belli aralıklarla düzenlediği konferanslarla dünyanın farklı noktalarından gelen uzmanlara deneyimlerini aktarmıştır. Dr. Koray Erdoğan, aynı zamanda uluslararası alanda saç ekimi konusunda otorite olarak kabul edilen birçok kuruluşa üyedir.

MUSA YETİM

Dünyada en popüler Türk saç ekim doktorlarından bir diğeri olan Musa Yetim, Nimclinic isimli merkezin genel koordinatörüdür. Yetim'in kariyeri birçok önemli başarı ile doludur. En iyi saç ekim doktoru ödülüne de layık görülen Yetim, günümüzde birçok doktora ve saç ekim uzmanına eğitimler vermektedir.

Saç ekiminde greft ekim sayısını ve tutunma oranını maksimum düzeye çıkarmayı hedefleyen Dr. Musa Yetim, akademik ve bilimsel çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmüştür. Revital FUE isimli tekniği geliştiren Yetim, vücudun farklı bölgelerinde alınan köklerin eksiksiz ve sorunsuz şekilde uygulama bölgesine ekilmesini sağlıyor.

SİBEL ULUSAN

Saç ekiminde Türkiye'nin öncü doktorlarından olan Sibel Ulusan, üst düzey deneyime sahiptir. 35 yıldır doktorluk kariyeri bulunan Ulusan, saç ekimi uygulamalarında 15 yılı aşkın süreyle uzmanlaşmıştır. Ayrıca dünyanın farklı bölgelerinde saç ekim teknikleri ve teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler veren Ulusan, bu alanda yürütülen çalışmalara katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dr. Sibel Ulusan, günümüzde İzmir'de faaliyet gösteren Merdicalhair bünyesinde saç ekimi yapıyor. The International Society of Hair Restoration Surgery üyesi olan Ulusan, 2004 yılında "Medikal Estetik Hekimliği" sertifikasını almıştır. Günümüze dek binlerce kişinin saç sağlığına kavuşmasını sağlayan Ulusan, global ölçekte tanınırlığa sahiptir.

İSTANBUL'DA EN UCUZ 3 BAŞARILI SAÇ EKİM MERKEZİ

Saç ekimi işlemlerinde klinik seçimi, maliyet açısından da önemlidir. Bu alanda İstanbul'un dünya çapında bir başkent haline dönüşmesi ve gerçek bir sağlık turizmi merkezi olması, alternatifleri değerlendirme açısından saç sağlığı sorunu yaşayanlara önemli bir avantaj sunar. Dolayısıyla doğru bir saç ekim merkezi seçimi ile bütçenize uygun şekilde saç ektirmek mümkündür.

Fakat saç ekiminde başarının en önemli parçalarından biri operasyonu gerçekleştirecek hekimin ve merkezin kalitesidir. Bu doğrultuda kaliteden ve hizmet standartlarından taviz vermeden, bütçeyi de uygun şekilde kullanarak saç ekim merkezi seçmek, en avantajlı olanıdır. İstanbul ise kalite bakımından dünya standartlarında hizmet veren ve fiyat avantajlarıyla ön plana çıkan bazı saç ekim merkezlerine ev sahipliği yapar.

NİMCLİNİC

Nimclinic, İstanbul'da en ucuz ve düşük maliyetlerle saç ekimi yapan merkezlerdendir. Aynı zamanda klinik; hijyen ve sterilizasyon koşulları, teknolojik yeterlilik, uzman ve sağlık personeli yetkinliği açısından İstanbul'un en iyi saç ekim merkezlerindendir. Dolayısıyla Nimnlicin, düşük maliyetlerle yüksek standartta bir saç ekim deneyimi oldukça idealdir.

Nimclinic, aynı zamanda başarılı saç ekim uzmanları ve sağlık çalışanlarıyla da ön plana çıkar. Alanında yüksek düzeyde deneyimli uzmanlara ev sahipliği yapan klinikte görev alan sağlık personelleri de yüksek düzeyde eğitimlidir. Ayrıca Nimclinic bünyesinde saç ekiminin yanı sıra diğer plastik cerrahi operasyonlar da gerçekleştiriliyor.

GOLDCİTY

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde hizmet veren Goldcity, İstanbul'daki en düşük fiyatlı saç ekim merkezlerindendir. Güncel ve yenilikçi tekniklerin kullanıldığı Goldcity'deki saç ekim işlemleri, A++ ve JCI sertifikalı hastanelerde yapılıyor. Oldukça başarılı bir ekibe ev sahipliği yapan klinik, özellikle saç büyüme hızı konusunda fark yaratan bir deneyim operasyon sunmaktadır.

AONE ESTE

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde ziyaretçilerini ağırlayan A One Este, son derece düşük maliyetlerle saç ekimi yaptırma imkanı sunuyor. Saç ekiminin yanı sıra A One Este Clinic, diğer estetik cerrahi uygulamalarda da uzmanlaşmıştır. Klinik; uzman kadrosu, yenilikçi yaklaşımları, yüksek standartta hizmet anlayışı ve teknolojik yeterliliği ile dikkat çekicidir.

SAÇ EKİMİ YAPTIRMADAN ÖNCE BİLMENİZ GEREKENLER

Saç ekimi işlemi, her ne kadar basit bir uygulama gibi görünüyor olsa da son derece komplekstir ve birçok aşamadan oluşur. Operasyon başarısı, uygulama sürecindeki tüm aşamaların en doğru şekilde yönetilmesi ile doğrudan ilişkilidir. Saç ekimi işlemi, ön tetkik ve konsültasyon süreci ile başlar. Yapılan muayene ile kişinin saç ekimi için uygun olup olmadığı belirlenir.

Operasyonun başarısını artırmak, sadece uzman doktorlar ve saç ekim merkezinin hizmet standartları ile ilgili değildir. Aynı zamanda operasyona girecek kişinin, maksimum düzeyde başarı sağlamak için bazı noktalara dikkat etmesi gerekir. Saç ektirme yaptırmadan önce özellikle 1-2 haftalık süreç boyunca dikkat etmeniz gereken belli başlı durumlar vardır.

Bir cerrahi işlem olduğu için saç ekiminden 2 hafta önce kanamayı artıran ilaçların alınmaması gerekir. Bu durum diğer bitkisel ilaçlar için de aynı şekilde geçerlidir. Ayrıca operasyondan 1 hafta önceye kadar sigara içilmemesi önerilir. Yine operasyona 1 hafta kala, alkollü içeceklerin tüketilmemesinde fayda vardır.

Saç bakım losyonlarının kullanımı yine operasyondan 1 hafta önce kadar tamamen bırakılmalıdır. Jöle, topik ya da sprey gibi saç şekillendiricilerin kullanılması önerilmez. Tüm bu durumlar, operasyon başarısını etkilemenin yanı sıra operasyon esnasında ortaya çıkabilecek olası komplikasyonları önleme açısından da hayati bir öneme sahiptir.

SAÇ EKİMİ MERKEZLERİ ARASINDA EN İYİSİNE NASIL KARAR VERİLİR?

Saç ekimi merkezleri arasında seçim yaparken dikkat etmeniz gereken önemli kriterlerden biri kliniğin doktor kadrosudur. Estetik cerrahi uygulamalarda, doktorun uzmanlığı ve deneyimi son derece belirleyici bir etkendir. Doğru bir saç ekim merkezi seçimi için bir diğer önemli kriter ise kliniğin hizmet standartlarıdır.

Mutlaka kliğin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığından emin olmalısınız. Ayrıca kliniğin sunmuş olduğu hizmetleri incelemek, sahip olduğu standartlar hakkında bilgi edinmenizi sağlayacaktır. Öte yandan daha önce aynı klinikte saç ekimi yaptıran kişilerin yorumları ve deneyimleri, beklentileriniz için en uygun saç ekim merkezini seçerken göz önünde bulundurmanız gereken kriterlerdir.

Hasta deneyimi ve memnuniyeti, saç ekim merkezinin hizmet standartları hakkında önemli bir bilgi verir. Tüm bunlara ek olarak saç ekimi işlemlerinde kullanılan teknik, operasyon başarısı ve maksimum tutunma oranı açısından belirleyici bir diğer faktördür. Kliniğin hangi saç ekim tekniğini kullandığı, sahip olduğu teknolojiler, operasyon esnasında kullanılan araç ve gereçler merkezin başarısı hakkında fikir sahibi olmanızı sağlayacaktır.

Saç ekim merkezleri arasında en iyi seçim yapmak için göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli nokta ise hijyen ve sterilizasyon koşullarıdır. En nihayetinde saç ekimi, bir cerrahi işlemdir. Dolayısıyla operasyon esnasında farklı komplikasyonlar gelişebilir ya da açılan kesiler nedeniyle enfeksiyon riski ortaya çıkabilir. Bu doğrultuda en iyi saç ekim merkezini belirlemek için mutlaka kliniklerin hijyen ve sterilizasyon koşulları bakımından vadettikleri incelenmelidir.