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2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak?

2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak?
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2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? 2024 yılında düzenlenecek olan Türkiye Drone Yarışı hakkında merak edilenler gündeme geliyor. Teknoloji meraklılarının ilgiyle takip ettiği drone yarışının ne zaman ve nerede yapılacağı merak ediliyor.

2024 yılında düzenlenecek Türkiye Drone Yarışı, teknoloji meraklılarının ve spor tutkunlarının heyecanla beklediği etkinlikler arasında yer alıyor. Özellikle drone teknolojisine ilgi duyanlar, yarışın ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda araştırmalar yapmaya başladılar. Bu yılki yarış, uluslararası düzeyde gerçekleşecek ve Türkiye'deki ilk önemli drone yarışı organizasyonlarından biri olma özelliği taşıyor. FAI (Uluslararası Hava Sporları Federasyonu) onaylı bu yarış, dünya çapında puan toplama imkanı sunduğu için büyük önem taşıyor. Peki, 2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak?

2024 TÜRKİYE DRONE YARIŞI NE ZAMAN?

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, yarın İstanbul'da start alacak.

Tarihi Yedikule Hisarı'nda düzenlenecek yarışlarda, 11 ülkeden 58 pilot kıyasıya mücadele edecek. Hem Türk hem de yabancı pilotlar, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) kapsamında puan toplamak için yarışacaklar. Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu prestijli organizasyonda, Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Emrullah Yılmaz da pistte yer alacak.

2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak?

DRONE YARIŞ PROGRAMI

Yarış programı, pilotların yarın saat 10.30 ile 13.00 arasında yapacakları antrenman turlarıyla başlayacak, ardından 13.30 ile 21.30 arasında sıralama turları gerçekleştirilecek.

Etkinliğin ikinci günü olan 29 Eylül Pazar, antrenman ve sıralama turları sabah 09.30'da devam edecek. Günün ilerleyen saatlerinde, saat 18.30 ile 20.50 arasında yapılacak eleme turlarının ardından, saat 21.00'de büyük final yarışması koşulacak. Yarışları takip etmek üzere alana gelen ziyaretçiler, çeşitli teknoloji etkinlikleri ve sanatçı performanslarının da keyfini çıkarma fırsatı bulacaklar.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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