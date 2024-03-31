2024 TRABZON YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Trabzon'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Trabzon Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Trabzon'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Ahmet Metin Genç, CHP'den Hasan Süha Saral ve İYİ Parti'den Muhammet Erkan yarıştı. Peki, Trabzon'da hangi parti, kim önde? Trabzon'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

TRABZON YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

Yayın yasağı sona erdikten sonra Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

2024 Yerel Seçimlerinde Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Ahmet Metin Genç, CHP'den Hasan Süha Saral ve İYİ Parti'den Muhammet Erkan ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE TRABZON'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç, CHP'nin adayı Hasan Süha Saral ve İYİ Parti'nin adayı Muhammet Erkan kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.

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