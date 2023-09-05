Otomotiv sektöründeki hızlı değişim devam ediyor. Tesla gibi şirketlerin başarısının ardından, sektörün devleri de değişen trendlere ayak uyduruyor. Tesla, son dönemde yeni nesil Model 3'ü tanıttı ve bir dizi yenilikle geliyor. İşte yeni 2024 Tesla Model 3 özellikleri!

Otomotiv sektöründeki hızlı değişim devam ediyor. Tesla gibi şirketlerin başarısının ardından, sektörün devleri de değişen trendlere ayak uyduruyor. Tesla, son dönemde yeni nesil Model 3'ü tanıttı ve bir dizi yenilikle geliyor. İşte yeni 2024 Tesla Model 3 özellikleri!

Yeni Tesla Model 3'e bindik!

Yeni Tesla Model 3, daha sportif bir tasarıma sahip ve tek şarjla 623 kilometreye kadar menzil sunuyor. Yeni renk seçenekleri olan Stealth Grey ve Ultra Red ile geliyor. İç mekanda 17 hoparlörlü ses sistemi, özelleştirilebilir ortam aydınlatması ve arka koltuktaki yolcular için 8 inç dokunmatik ekran gibi özellikler bulunuyor. Aynı zamanda sürücüleri 15.4 inçlik bir dokunmatik orta ekran karşılıyor.

Yeni Model 3'ün uzunluğu 4.720 mm ve bir önceki modele göre biraz daha uzun. Genişlik ise aynalar açıkken 2.089 mm. Yeni 360 derece akustik cam tavan sayesinde kabin daha sessiz bir deneyim sunuyor ve UV ışınlarına karşı koruma sağlıyor.

Tasarım açısından, Model 3'ün ön kısmında görünümü daha şık hale getiren ve ön taraftaki bombeli tümseği kaldıran dikkat çekici bir değişiklik yapılmış. Tesla'nın web sitesinde tek motorlu arkadan çekişli ve çift motorlu dört tekerlekten çekişli modeller bulunuyor. Tek motorlu arkadan çekişli versiyon 554 km menzil sunarken, çift motorlu uzun menzil versiyonu 623 km menzile sahip. Standart arkadan çekişli model 0'dan 100 km/saat hıza 6,1 saniyede çıkarken, uzun menzil versiyonu bu işlemi 4,4 saniyede gerçekleştiriyor. Her iki versiyon da 15 dakikada 282 km yol alabilecek kadar hızlı şarj özelliği mevcut.

2024 model Tesla Model 3'ün tasarımında, özellikle ön ve arka aydınlatmalarda yapılan küçük dokunuşlar dikkat çekiyor. Ayrıca iç mekan da bir dizi güncelleme almış ve bu güncellemeler şu an için Avrupa'da üretilen arkadan çekişli ve uzun menzilli versiyonlar için geçerli.

Tesla Model 3'ün yeni ince farları ve entegre edilmiş LED'leri ön kısmına daha premium bir görünüm kazandırıyor. Yandan bakıldığında silüet aynı görünüyor ancak yeni çok kollu jantlar dikkat çekiyor. Arkada ise C şekilli LED stop lambaları, Tesla logosu yerine "Tesla" yazısıyla değiştirilmiş. Ayrıca, siyah arka difüzör biraz daha büyümüş.

İç mekanda, yeni konsol ve ambiyans aydınlatması gibi yenilikler bulunuyor. Merkezdeki ekran aynı boyutta (15.4 inç) ancak daha ince bir çerçeveyle çevrili. Direksiyon simidi ve vites seçici de yeniden tasarlanmış. Koltuklarda havalandırma özelliği eklenmiş ve uzun menzil versiyonu 17 hoparlörlü ses sistemiyle sunuluyor.

Tesla Model 3'ün menzili de önemli bir güncellemeyle artmış. Arkadan çekişli model, 18 inç jantlarla 554 kilometre menzile sahipken, uzun menzilli versiyon 678 kilometre menzil sunuyor. Opsiyonel 19 inçlik "Nova" jantlarla ise arkadan çekişli versiyon 513 kilometre, uzun menzilli versiyon ise 629 kilometre menzil sunuyor.

2024 Tesla Model 3 özellikleri

Tek motorlu arkadan çekişli (0-100 km/s hızlanma: 6,1 saniye)

554 km WLTP sürüş menzili

18 inç 'Photon' alaşım jantlar (aero kapaklarla)

15.4 inç dokunmatik bilgi-eğlence ekranı, Bluetooth, uydu navigasyon, sesli kontrol, Tesla uygulama desteği, Spotify, Apple Music (15 inçlik önceki versiyondan büyütülmüş)

8 inç arka yolcu dokunmatik ekranı

Sentetik deri görünümlü direksiyon simidi

Ayarlanabilir güçlü ön koltuklar, ısınma (mevcut), havalandırma (yeni)

Siyah sentetik deri görünümlü döşeme

9 hoparlör ses sistemi ve amplifikatör

İç ortam aydınlatma (yeni)

Tonlu cam tavan

İki kablosuz telefon şarj cihazı (65W)

Üç USB-C bağlantı noktası (bir ön, iki arka)

Akustik cam (arka pencereler, ön camlar ve ön camın yanındaki camlar)

Otomatik acil frenleme

Şerit takip asistanı

Ölü nokta kameraları

2024 Tesla Model 3 Long Range ek özellikleri

Çift motorlu dört tekerlekten çekiş (0-100 km/s hızlanma: 4,4 saniye)

623 km WLTP sürüş menzili

İki subwoofer ve iki amplifikatörden oluşan 17 hoparlörlü ses sistemi