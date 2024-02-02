2024'te gezilmesi gereken ülkeler neler? Nereye gidilmeli?

Gezi ve turizm rehberi Lonely Planet, 2024 yılında gezilmesi gereken ülkeleri belirledi. Listede ilk sırayı Moğolistan alırken, Hindistan, Fas, Şili, Benin, Meksika, Özbekistan, Pakistan, Hırvatistan ve Saint Lucia diğer öne çıkan ülkeler oldu. Ülkeler, tarihi ve kültürel zenginlikleri, doğal güzellikleri ve özgün yaşam tarzları ile dikkat çekiyor. Seyahat severler için yeni rotalar ve deneyimler sunan bu ülkeler, 2024 yılında keşfedilmeyi bekliyor. 2024'te gezilmesi gereken ülkeler neler? Nerelere gidilmeli? Detaylar haberimizde...

MOĞOLİSTAN

Lonely Planet, 2024 yılında gezilmesi gereken ülkeleri açıkladı. Lonely Planet'e göre, gezilmesi gereken ilk ülke Moğolistan oldu. Moğolistan, manzara ve doğal güzellikleri, özgün kültürü ve tarihî geçmişi nedeniyle turistler arasında ilgi çeken bir destinasyondur. Ancak ülkenin geniş arazisi ve sert iklimi, seyahat edenler için zorlu olabilir.

HİNDİSTAN

Güney Asya'da yer alan Hindistan, dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük nüfusuna sahip olan ülkesidir.

FAS

Fas'ın başkenti Rabat'tır, ancak en büyük şehri Casablanca'dır. Fas, zengin tarih ve kültür mirasıyla bilinir. Fas'ta uzun bir tarih boyunca Berberi, Arap ve Faslılar gibi farklı kültürlerin etkileşimi görülmüştür.

ŞİLİ

Başkenti Santiago olan Şili, 18 bölgeye ayrılmıştır. Ülkenin iklimi, kuzeyden güneye doğru değişiklik gösterir; kuzeyde çöl iklimi, orta bölgelerde Akdeniz iklimi ve güneyde soğuk okyanus iklimi görülür.

BENIN

Benin, kuzeyde Nijerya, batıda Togo, doğuda Nijer ve güneyde Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Ülkenin adı, eski bir Afrika krallığının adından gelmektedir. Benin, tarihi boyunca farklı krallıklara ev sahipliği yapmıştır, özellikle de Dahomey Krallığı önemlidir. 20. yüzyılın ortalarında Fransız sömürge yönetimine girmiş ve 1960 yılında bağımsızlığını kazanmıştır.

MEKSİKA

Başkenti ve en büyük şehri Meksiko City'dir. Meksika, zengin kültürü, tarihi zenginlikleri, renkli festivalleri, geleneksel mutfağı ve doğal güzellikleriyle tanınır. Ülkenin resmi adı "Meksika Birleşik Devletleri"dir.

ÖZBEKİSTAN

Özbekistan'ın turistik cazibe merkezleri arasında antik şehirler (Buhara, Hive, Semerkand gibi), tarihi anıtlar, ipek dokuma sanatı ve doğal güzellikleri bulunmaktadır. Ayrıca, ülkenin geleneksel müziği, dansları ve festivalleri de kültürel zenginliğini yansıtmaktadır. Özbekistan, Orta Asya'nın zengin tarih ve kültür mirasına sahip bir ülkedir.

PAKİSTAN

Pakistan, zengin tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Antik uygarlıkların izlerini taşıyan bölgede, Harappa ve Mohenjo-Daro gibi arkeolojik siteler bulunmaktadır. Pakistan'ın tarihi, Müslüman hükümdarlıkların ve Britanya sömürge döneminin etkisi altında şekillenmiştir.