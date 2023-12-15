Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. Peki, 2024'te emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek, kaç TL olacak?

2024'te emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek, kaç TL olacak?

2024'te emekliye ne kadar zam yapılacak? Memur ve emeklilerin ocak ayında alacağı zamda enflasyon kritik bir öneme sahip. Peki, 2024'te emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşına ne kadar zam gelecek, kaç TL olacak? İşte detaylar...

2024'TE EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 67'den yüzde 65'e düştü. Bu oran gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 37.76 oranında, memur ve memur emeklisi maaşları ise yüzde 49.45 oranında artacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 10.332 liraya, en düşük memur aylığı ise 32.879 liraya çıkacak.

EMEKLİYE YAPILACAK KESİN ZAM ORANI KAÇ?

Enflasyon temmuzda yüzde 9,49, ağustosta yüzde 9,09, eylülde yüzde 4,75, ekimde yüzde 3,43, kasımda ise yüzde 3,28 oranında arttı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 33,64'lük enflasyon farkını şimdiden cebe koydu.

5 AYLIK MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ?

Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 5 aylık memur zammı yüzde 44,89 oldu.

ARALIK VERİSİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kesin zam oranı aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla ortaya çıkacak. 5 aylık enflasyon verisinin de eklenmesiyle memur ve emeklinin ocakta alacağı zamlı maaşlar hesaplanacak.

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE KAÇ?

Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,23'ten yüzde 65,39'a geriledi.

MEMUR VE EMEKLİYE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Yüzde 65'lik enflasyonun gerçekleşmesi durumunda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 37.76, memur ve memur emeklisine ise yüzde 49.45 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisi aylığı 10.332 liraya, en düşük memur aylığı ise 32.879 liraya çıkacak.