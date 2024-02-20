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2024'te ek MTV olacak mı? Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddia hakkında açıklama yaptı

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31 Mart yerel seçimi sonrası ekonomide ortaya çıkacak tablo merak edilirken geçen yıl deprem gerekçesiyle iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2024'te de iki kez tahsil edileceğine dönük iddialar tekrar ortaya çıktı. Peki, 2024'te ek MTV olacak mı? Konu ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamada bulundu.

2024'te ek MTV olacak mı? 31 Mart yerel seçimi sonrası ekonomide ortaya çıkacak tablo merak edilirken geçen yıl deprem gerekçesiyle iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2024'te de iki kez tahsil edileceğine dönük iddialar tekrar ortaya çıktı. Peki, 2024'te ek MTV olacak mı? Konu ile ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanlamada bulundu. İşte detaylar!

2024'TE EK MTV OLACAK MI?

2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler gerekçe gösterilerek iki kez alınan Motorlu Taşıtlar Vergisi'yle ilgili bu yıl da benzer bir uygulamanın olabileceği öne sürüldü. Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Ek MTV alınacak" iddiasını yalanladı.

YEREL SEÇİM SONRASI EK VERGİ GELİR Mİ?

Yerel seçimin ardından ekonomide radikal kararların alınacağı, bu kapsamda ek MTV, KDV, ÖTV düzenlemesi ve birden fazla dairesi olanlara ek vergi gibi uygulamaların yürürlüğe konacağı öne sürüldü. Ekonomi kulislerinde teyite muhtaç bilgilere göre 31 Mart sonrası farklı senaryolar üretilirken MTV'nin 4 kez alınacağı iddiasıyla ilgili resmi açıklama geldi.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİNDEN YALANLAMA

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi MTV'nin bu yıl da 4 kez alınacağı iddialarının yaygınlık kazanması üzerine bir açıklamada bulundu. İddianın yalanlandığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiası doğru değildir. İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz."

DAHA ÖNCE DE YALANLANMIŞTI

Ek MTV konusunda daha önce de ortaya atılan "Bu yılda da alınacak" iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanmıştı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

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