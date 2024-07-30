2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek?

Her yıl Temmuz ayının başında tatile giren Meclisin tatile girip girmediği araştırılmakta. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), gündemdeki önemli kararları almada son aşamaya geldi. Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve kamuoyunda tartışmalara yol açan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," sabaha karşı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Türkiye gündemini yakından takip eden vatandaşlar tarafından Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek? Yeni dönem ne zaman başlayacak? soruları gündeme getirildi. İşte, detaylar…

MECLİS TATİLE NE ZAMAN GİRECEK, YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeleri içeren ve kamuoyunda tartışmalara neden olan 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi," TBMM Genel Kurulu'nda sabaha karşı kabul edilerek yasalaştı.

Bu kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Oylama sonrası Meclis 30 Temmuz tarihi itibariyle tatile girdi. Yeni dönemin 1 Ekim'de başlayacağı açıklandı.