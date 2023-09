2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU: Survivor yeni sezonda kimler var?

Survivor 2024 All Star sezonunun heyecanla beklenen kadrosu açıklandı. Yeni sezonda yarışacak isimler merak konusu oldu. Survivor severler, yeni sezonda kimlerin yer alacağını merakla bekliyor. Peki, Survivor yeni sezonda kimler var? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor, her sezon seyirciyi ekrana kilitliyor. 2024 yılında ünlü isimlerin yer alacağı Survivor'da hangi isimler yer alacak merak konusu oldu. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından kadroyu açıklıyor. Survivor yeni sezonda hangi yarışmacılar yer alacak merak konusu oldu. Peki, Survivor yeni sezonda kimler var? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ALL STAR KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can Turabi Çamkıran, Poyraz Yiğit, Nefise Karatay, Doğukan Manço ile Seda Ocak'ın ardından Yasin Obuz, Sahra Işık ve Gizem Memiç de kadroya dahil oldu.