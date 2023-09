2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler?

TV8 kanalının en çok izlenen yarışmalardan Survivor, yayınlandığı günden itibaren seyirciyi ekrana kilitliyor. Survivor 2024 all star kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor gönüllüler ve ünlü kadrosunda hangi isimler yer alacak merak konusu oldu. Acun Ilıcalı yaptığı paylaşımlarla yeni yarışmacıları duyuruyor. Peki, Survivor yeni sezon yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YENİ SEZON YARIŞMACILARI KİMLER?

Yayınladığı her dönemde adından söz ettiren Survivor yarışması, 2024'te All Star bölümüyle ekrana gelecek. Survivor All Star'ın Nihat Altınkaya, Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Aleyna Kalaycıoğlu ve Sercan Yıldırım'dan sonra 6. yarışmacısı da Damla Can olarak açıklandı.

İLK YARIŞMACI NİHAT ALTINKAYA OLDU

Instagram hesabından Nihat Altınkaya'nın fotoğrafını yayınlayan Acun Ilıcalı, "Survivor All Star 2024'ün ilk yarışmacısı Nihat Altınkaya. O bir şampiyon. 2012'de Survivor'ı kazanan Nihat'a All Star'da başarılar diliyorum" dedi.