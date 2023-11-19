Öğrenciler ve aileleri için dönemin en merak edilen zamanlarından biri olan sömestr tatili, dinlenme, eğlenme ve enerji toplama fırsatı sunan özel bir dönemdir. Peki, 2024 sömestr tatili ne zaman? 2024 15 gün tatil hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor?

2024 sömestr tatili ne zaman? 2024 15 gün tatil hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor?

2024 yılındaki sömestr tatili tarihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen resmi takvime göre şekillenir. Genellikle sömestr tatilleri, Ocak ayının sonlarına denk gelir. Ancak, tam tarihler her yıl değişebilir. 2024 sömestr tatili ne zaman? Sorusu bu nedenle birçok kişi tarafından merak edilmekte. Peki, 2024 sömestr tatili ne zaman? 2024 15 gün tatil hangi tarihte başlıyor, ne zaman bitiyor?

2024 SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKUL TATİLİ UZATILDI MI?

Merak edilen soruya ilişkin açıklamayı da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptı;

Bazı haber sitelerinde bu şekilde paylaşım yapıldı. Ancak Anadolu Ajansı teyit hattının paylaştığı bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminde birinci dönem ara tatilinin 13 Kasım-17 Kasım tarihlerinde planlandığı açık. Buna göre ara tatile uzatma geldi iddiası gerçeği yansıtmıyor ve yanıltıcı içerik barındırıyor. Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ve yaklaşık 1 milyon 178 bin öğretmen 20 Kasım 2023 Pazartesi tarihinde ders başı yapacak.