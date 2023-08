2024 Skoda Scala ve Kamiq Makyajlı Versiyonları Tanıtıldı

Volkswagen-Audi Grubu'nun sevilen markası Skoda, Scala ve Kamiq'in makyajlı versiyonlarını tanıttı. Yeni modellerde LED far tasarımı ve çift renk seçeneği dikkat çekiyor. İç tasarımları ise aynı. Motor seçenekleri arasında turbo dizel motor bulunmuyor.

Volkswagen- Audi Grubu'nun özellikle Türkiye'de sevilen markası Skoda, model ailesindeki Scala ve Kamiq'in makyajlı versiyonlarını tanıttı. Kardeş otomobiller olarak bilinen Scala ve Kamiq birbirlerine oldukça benzemenin yanında büyük farklara da sahipler. İşte yeni 2024 model makyajlı Skoda Scala ve Kamiq teknik özellikleri ve detayları…

2024 makyajlı Skoda Scala ve Kamiq teknik özellikleri!

Skoda model ailesinin sevilen, nispeten uygun fiyatları ile de bilinen Scala ve Kamiq makyajlandı. Geçtiğimiz haftalarda Skoda bizlere ucundan da olsa yeni modelleri göstermişti. Bugünse araçlar global olarak kullanıcılara tanıtıldı. Ailenin ikiz hatchback ve crossover SUV modelleri ufak tefek detaylar ile yenilenmiş.

Her iki araçta yeni LED far tasarımına sahip oldu. Aslında teknik olarak önceki modelde kullanılanlarla teknik olarak büyük farklara sahip olmasalar da tasarım konusunda yapılan ince dokunuşlar otomobilleri daha sportif göstermiş. Farların dışında tampon ve ızgaralara yapılan hafif dokunuşlar ile derinlik arttırılırken standart Scala ve Kamiq hatlarına fazla dokunulmamış.

Ancak tasarım detayında kullanıcıları bekleyen bir sürpriz var. Scala ve Kamiq çift renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak. Skoda'nın rakip markalarından Opel'in ilk olarak makyajlı Mokka ile başlattığı akıma Skoda'da dahil oldu. Her iki otomobilde dokuz farklı renk seçeneğine sahip olmakla birlikte yine dediğimiz gibi çift renk seçeneğine de sahip olacak.

İkiz otomobiller demiştik hatırlarsanız. İşte bu ikizlik iç mekanda oldukça ortaya çıkıyor. Her iki araçta boyutları hariç tutarsak tamamen aynı iç tasarımlara sahipler. Scala ve Kamiq isteğe göre 8 veya 9,25 inç büyüklüğünde bir multimedya ekranına sahip. Bu ekran özellikle ilk olarak Alman otomobillerinde görmeye başladığımız şekilde sürücüye odaklı olarak yerleştirilmiş. Ayrıca araçlar yine isteğe bağlı olarak 8 veya 10,25 inç büyüklüğe sahip dijital göstergelere sahip.

2024 Skoda Scala ve Kamiq motor seçenekleri

Tahmin edeceğiniz üzere her iki araçta aynı motor seçeneklerine sahip olacak. Fakat Skoda dizel motor seven kullanıcıları için kötü bir haber veriyor. Artık Skoda Scala ve Kamiq modelleri turbo dizel motor seçeneğine sahip olmayacak. Tüketiciler 1.0 TSI turbo benzinli 95 Hp, yine 1.0 TSI 115 Hp veya 1.5 TSI turbo benzinli 150 Hp güç üreten motorlardan birini seçecek. Her üç motorda 6 ileri manuel veya 7 ileri DSG otomatik şanzıman ile satın alınabilecek.

Peki siz yeni 2024 Skoda Scala ve Kamiq hakkında ne düşünüyorsunuz?