2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı!

31 Mart Yerel Seçimleri için seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacağı merak edilirken YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Seçimde oy kullanmak isteyenler ise "2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Oy kullanacağım yer neresi?" gibi soruların cevaplarını arıyor. Nerede oy kullanacağım? YKS seçmen kağıdı sorgulama ekranı! 2024 seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Detaylar haberimizdedir…

YKS SEÇMEN KAĞITLARINI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

YSK'nin takvimine göre, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim için beklenen gün yaklaşıyor. Süreç hakkında detaylar ise yoğun şekilde araştırılıyor. Seçmenler, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacakları sandıkları, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesi, e-Devlet, YSK seçmen sorgulama mobil uygulaması veya YSK çağrı merkezi aracılığıyla sorgulayabilecekler.

YKS SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA EKRANI! (LİNK)

2024 SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

YSK'nin takvimi doğrultusunda, 31 Mart'taki yerel seçim için süreç hızla ilerliyor. Takvime göre, seçmen bilgi kağıtlarının basımı ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak ve 24 Mart'ta tamamlanacak.

NEREDE OY KULLANACAĞIM? (LİNK)

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANABİLİR MİYİM?

1 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacak olanlar, seçmen kağıdı olmadan da oy kullanabilecekler. Oy kullanabilmek için, yanlarında T.C. Kimlik Numarası bulunan resimli ve resmi nitelikli belgelerden biri; T.C. Kimlik kartı, nüfus cüzdanı, pasaport, evlenme cüzdanı veya resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı bulundurmalıdırlar.