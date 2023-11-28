Yerel seçimler ne zaman olacak ve 2024 seçimleri ne zaman yapılacağı gündeme gelirken belediye seçim tarihleri araştırılıyor. Türkiye yerel (belediye) seçimlerini ne zaman yapılacağı ve muhtarlık seçimleri ne zaman olacağı merak ediliyor. Halk 2024 yılında sandığa giderek belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir. Peki, 2024 seçimleri ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak?

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman olacak?

Yerel seçimler ne zaman yapılacak ve belediye seçimleri ne zaman olacağı gündeme geliyor. 2024 yılında halk sandığa giderek belediye başkanları, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçecektir. 2024 seçimleri ne zaman? Yerel seçimler ne zaman yapılacak? Belediye seçimleri ne zaman olacak? Detaylar haberimizdedir…

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

BELEDİYE SEÇİMLERİ NE ZAMAN OLACAK?

Yerel seçimler 5 yılda bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe denk geliyor yine) tarihinde yapılacaktır.