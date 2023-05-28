14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması için oy verme işlemi 17.00'de sona erdi. Arama motorlarında 2024 seçim var mı? 2024'te seçim yapılacak mı? soruları aratılıyor.

2024 seçim var mı? merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur sonuçlarına ilişkin yayın yasağı saat 18.15 itibarıyla kalktı. Sandıkların şu ana kadar yüzde 96'sı açılırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 52.28, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 47.72 oldu. Peki,2024 seçim var mı? 2024'te seçim yapılacak mı?

2024 SEÇİM VAR MI?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 2024 yılında yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.