2024 ŞANLIURFA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Şanlıurfa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Şanlıurfa Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Şanlıurfa'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan AK Parti'den Zeynel Abidin Beyazgül CHP'den Mustafa Koyuncu ve İYİ Parti'den Sinan Çelik yarıştı. Peki, Şanlıurfa'da hangi parti, kim önde? Şanlıurfa'da AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

ŞANLIURFA YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Zeynel Abidin Beyazgül , CHP'den Mustafa Koyuncu ve İYİ Parti'den Sinan Çelik ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

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2024 YEREL SEÇİMLERİNDE ŞANLIURFA'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında AK Parti'nin adayı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP'nin adayı Mustafa Koyuncu ve İYİ Parti'nin adayı Sinan Çelik kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.