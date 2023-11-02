2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ: 2024 Resmi tatiller, bayramlar, yılbaşı tatili hangi günler? 2024 yılı resmi tatil kaç gün, 40 gün tatil nasıl yapılır?

Yeni yılın yaklaşmasıyla 2024'ün resmi tatil günleri de belli oldu. Önümüzdeki yıl çalışanlar yıl içinde 7 gün izin kullanmaları halinde toplamda 40 gün tatil yapabilecek. Peki, 2024 Resmi tatiller takvimi nedir? 2024 Resmi tatiller, bayramlar, yılbaşı tatili hangi günler? 2024 yılı resmi tatil kaç gün? İşte detaylar…

"2024 yılı resmi tatil kaç gün, 40 gün tatil nasıl yapılır?" Merak ediliyor. 2023 yılının sonuna doğru gidilirken yeni yıl öncesi en çok merak edilen sorulardan bir tanesi de yanıt buldu. Yılbaşının yaklaşmasıyla 2024'te kaç gün resmi tatil olacağı da belli oldu. 2024'te yıl içinde 7 gün izin kullanan çalışanlar tatil süresini 40 güne çıkarabilecek. Peki, 2024 Resmi tatiller takvimi nedir? 2024 Resmi tatiller, bayramlar, yılbaşı tatili hangi günler? İşte 2024'ün tatil günleri…

2024 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba, 11 Nisan Perşembe ve 12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

Bayramı 15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar, 17 Haziran Pazartesi, 18 Haziran Salı ve 19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

7 GÜNLÜK İZİNLE 40 GÜN NASIL TATİL YAPILABİLECEK?

Yılbaşı 1 Ocak Pazartesi: Hafta sonu ile birlikte 3 gün

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan : Salı arife, Çarşamba, Perşembe Cuma bayram. Pazartesi izin alarak 9 gün tatil.

23 Nisan Salı: Pazartesi izin alarak 4 gün tatil.

1 Mayıs Çarşamba: Öncesi veya sonrası 2 gün izin alarak 5 gün tatil.

Kurban Bayramı 16 Haziran Pazar- 19 Haziran Çarşamba: 2 gün izin alarak 9 gün tatil.

15 Temmuz Pazartesi : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

30 Ağustos Cuma : Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil.

29 Ekim Salı : Pazartesi izin alınırsa 4 gün tatil.

2024 RESMİ TATİLLER, BAYRAMLAR, YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜNLER?

2024 yılında Türkiye'deki resmi tatil günleri, bayramlar ve yılbaşı tatili şu günlerde olacak:

1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı (Hafta sonu ile birlikte 3 gün tatil)

9 Nisan Salı: Bayram arife

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1. gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2. gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3. gün)

23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran Cumartesi: Bayram arife

16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı (1. gün)

17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı (2. gün)

18 Haziran Salı: Kurban Bayramı (3. gün)

19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı (4. gün)

15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

Bu tarihler 2024 yılında Türkiye'deki resmi tatil günlerini ve bayramları göstermektedir. Yılbaşı tatili 3 gün sürmektedir, diğer bayramlar ve tatiller ise tek gün veya daha fazla gün olarak kutlanmaktadır.