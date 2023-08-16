2024 RESMİ TATİLLER: Dini, milli bayramlar listesi 2024'te kaç gün tatil var, hangi aylarda?
Gündem Haberleri
2024 yılı henüz gelmedi ancak tatil günleri şimdiden merak ediliyor. 2024 yılı tatil planlarını 2024 resmi tatil takvimine göre yapmayı düşünenler Dini, milli bayramlar listesi 2024'te kaç gün tatil var, hangi aylarda merak ediyor. İşte 2024 resmi tatiller!
2024 resmi tatiller! 2024 yılı henüz gelmedi ancak tatil günleri şimdiden merak ediliyor. 2024 yılı tatil planlarını 2024 resmi tatil takvimine göre yapmayı düşünenler Dini, milli bayramlar listesi 2024'te kaç gün tatil var, hangi aylarda merak ediyor. İşte 2024 resmi tatiller haberimizde...
- Yılbaşı: 1 Ocak Pazartesi
- Ramazan Bayramı Arifesi: 9 Nisan Salı
- Ramazan Bayramı 1. gün: 10 Nisan Çarşamba
- Ramazan Bayramı 2. gün: 11 Nisan Perşembe
- Ramazan Bayramı 3. gün: 12 Nisan Cuma
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı
- Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar
- Kurban Bayramı Arifesi: 15 Haziran Cumartesi
- Kurban Bayramı 1. gün: 16 Haziran Pazar
- Kurban Bayramı 2. gün: 17 Haziran Pazartesi
- Kurban Bayramı 3. gün: 18 Haziran Salı
- Kurban Bayramı 4. gün: 19 Haziran Çarşamba
- Demokrasi ve Millî Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi
- Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma
- Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı
2024 yılında yılbaşı, 1 Ocak 2024 Pazartesi gününe denk gelmektedir.
2024 yılında Ramazan Bayramı tarihleri 10 Nisan günü başlıyor, 12 Nisan günü sona eriyor. Ramazan Bayramı Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerine denk geliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Salı gününe denk gelmektedir.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Çarşamba gününe denk gelmektedir.
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Pazar gününe denk gelmektedir.
2024 yılında Ramazan Bayramı tarihleri 16 Haziran günü başlıyor, 19 Haziran günü sona eriyor. Ramazan Bayramı Pazar, Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerine denk geliyor.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Pazartesi gününe denk gelmektedir.
30 Ağustos Zafer Bayramı, Cuma gününe denk gelmektedir.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salı gününe denk gelmektedir.