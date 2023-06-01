Ramazan Bayramının sona ermesinin ardından 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Sorusu merak edildi ve gözler 2024 Ramazan bayramına çevrildi. Birçok kişi tarafından 2024 Ramazan Bayramının ne zamana denk geldiği araştırılmakta. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı hangi aya denk geliyor?

2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Sorusu, 2024 yılında ramazan bayramının hangi tarihe denk geldiğini merak etmekte olan vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, 2024 Ramazan Bayramı ne zaman? 2024 Ramazan Bayramı hangi aya denk geliyor?

2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı 2024, 10 Nisan, Çarşamba günü başlayacak ve 3 gün süren Ramazan Bayramı 12 Nisan, Cuma günü son bulacaktır.

RAMAZAN BAYRAMINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir "genel iftar ziyafeti" hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona "fıtır bayramı (iftar bayramı)" denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.), teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah'ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).