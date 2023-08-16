2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu oldu. Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan, oruç tutarak geçirilen bir aydır ve her yıl Hicri takvime göre belirlenir. 2024 yılında Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında detaylı bilgi için haberimizde yer alan 2024 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihlerine göz atabilirsiniz.

2024 Ramazan Başlangıcı ne zaman? 2024 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayıp ne zaman biteceği merak konusu oldu. Müslümanların kutsal ayı olan Ramazan, oruç tutarak geçirilen bir aydır ve her yıl Hicri takvime göre belirlenir. 2024 yılında Ramazan ayının başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında detaylı bilgi için haberimizde yer alan 2024 Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihlerine göz atabilirsiniz. İşte 2024 Ramazan başlangıcı ne zaman, hangi ayda? Ramazan 2024'te ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Yanıtı...

2024 YILI RAMAZAN AYI BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.

2024 yılında bazı önemli gün ve gecelerin tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili: 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili: 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili: 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi: 5 Nisan 2024 Cuma

Ramazan Bayramı: 10-12 Nisan 2024

Kurban Bayramı: 16-19 Haziran 2024

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

RAMAZAN AYI VE DİNİ GÜNLER LİSTESİ

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Ramazan Bayramı, Miladi takvime göre 10-12 Nisan tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Şevval ayının 1-3. günleridir.

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma günü, Hicri takvime göre ise Ramazan ayının 26. günüdür.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Kurban Bayramı, Miladi takvime göre 16-19 Haziran tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Zilhicce ayının 10-13. günleridir.