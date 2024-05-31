2024 POMEM SINAV SONUÇLARI 31. Dönem POMEM sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, ne zaman?
2024 yılında gerçekleştirilecek olan Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) sınav sonuçları merakla bekleniyor. Adaylar, 31. dönem POMEM sözlü mülakat tarihini de araştırıyor.
Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) fiziki yeterlilik sınavları gerçekleştirilmişti. Adaylar mülakatların ne zaman olacağını merak ediyor. Plois akademisinin mülakat tarihlerini yayınlayıp yayınlamadığı araştırılıyor.
2024 POMEM SINAV SONUÇLARI 31. Dönem POMEM sözlü mülakat tarihi açıklandı mı, ne zaman?
31. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ AÇIKLANDI MI?
Adaylar, sınav sonuçları ve mülakat tarihleri hakkında güncel bilgilere, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden ulaşabilir.
31. DÖNEM POMEM MÜLAKATI NE ZAMAN?
Polis Akademisi tarafından düzenlenen 31. dönem POMEM Mülakat yerleri ve sınav tarihleri henüz duyurulmadı.
POMEM BAŞVURU SÜRECİ NASIL?
- POMEM'e başvurabilmek için öncelikle Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) yeterli puanı almak gerekir.
- KPSS puanına ek olarak fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat gibi aşamalardan geçmek gereklidir.
- Adayların başarılı olabilmesi için tüm bu aşamalardan geçmesi ve belirli kriterlere uygun olması gerekir.