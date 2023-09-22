Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ne zaman olacak ve Paris Olimpiyatları tarihi belli oldu mu merak ediliyor. 32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek olan oyunlar 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman olacak ve Olimpiyat Oyunları nerede olacağı gündeme geliyor. Peki, 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman olacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları tarihi belli oldu mu?

2024 Paris Olimpiyatları ne zaman olacak ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları tarihi belli oldu mu gündeme geliyor. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024'te yer alacak. Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. 2024 Paris Olimpiyatları ne zaman olacak? Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları tarihi belli oldu mu? Detaylar haberimizdedir…

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN OLACAK?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz ile 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir.

32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 10.500 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda 306 madalya yarışması gerçekleştirilecek. Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanış Paris 2024'te yer alacak.

Daha önce 1900 ve 1924 Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Paris'te, 2024'te Yaz Olimpiyat Oyunları üçüncü kez düzenlenmiş olacak. Fransa daha önce üç kez de Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmıştı (1992, 1968, 1924).

PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz 2024 ile 11 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacaktır.

Paris 2024'ün logosu sade fakat güçlü üç ayrı sembolü birleştiriyor: Sporun sembolü altın madalya, Olimpik ve Paralimpik Hareketin sembollerinden alev ve ve Fransa'nın sembol isimlerinden Marianne.

Cinsiyet Eşitliği

Tokyo 2020'de yüzde 48,8 kadın sporcu katılımıyla büyük bir ilerleme kaydedilen cinsiyet eşitliği hedefine Paris 2024'te tam olarak yüzde 50-50 erkek-kadın katılımıyla ulaşılmış olacak.

Halkın katılımına açık maraton yarışı

Maraton yarışı Olimpiyat tarihinde ilk kez halkın katılımına açık olacak. Paris 2024 yolunda Fransa'da düzenlenecek çeşitli koşu etkinliklerinde dereceye giren amatör sporcular, Olimpiyatlarda sporcularla aynı parkurda yarışacaklar.