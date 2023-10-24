Ramazan ayı ne zaman başlıyor ve Ramazan Bayramı kaç gün olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. 2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün olduğu merak ediliyor. Orucun manevi mükafatlarının (sevap) Ramazan ayında katlanarak arttığına inanılır. Peki, 2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün?

2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor ve Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün süreceği merak ediliyor. Ramazan ayı Hicri takvime göre 9. ay ve İslam dininin inancına göre Peygamber Muhammed'e Kur'an ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya ve Teravih Salat'ına başlanılan aydır. 2024 oruç ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün? Detaylar haberimizdedir…

2024 ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

2024 yılı Ramazan ayı başlangıç tarihi 11 Mart 2024 Pazartesi günüdür. Ramazan ayının 2024 yılı bitiş tarihi ise 9 Nisan 2024 Salı günüdür.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN?

Arefe Günü 9 Nisan 2024 | Salı

Ramazan Bayramı 1.Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2.Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3.Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

KADİR GECESİ NE ZAMAN 2024?

Kadir Gecesi, Miladi takvime göre 5 Nisan 2024 Cuma günü, Hicri takvime göre ise Ramazan ayının 26. günüdür.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2024?

Kurban Bayramı, Miladi takvime göre 16-19 Haziran tarihlerinde, Hicri takvime göre ise Zilhicce ayının 10-13. günleridir.