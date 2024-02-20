2024 ORTAK SINAV TARİHLERİ! 2. dönem 1. ortak sınavlar ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı kararı sonrasında ülke genelinde 6. ve 9. sınıflar için ortak sınav yapılıyor. 2. dönem 1. ortak sınavlar için MEB tarafından belirlenen tarihler araştırılıyor. Peki ortak sınav tarihleri ne zaman? Ortak sınavlarda soru dağılımı nasıl olacak? İşte ayrıntılar…

ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 2. dönem 1. ortak sınav tarihlerini duyurdu. 6. ve 9. sınıf öğrencileri için yapılacak olan ortak sınavlar, Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ile Matematik derslerini kapsayacak.

Ortak sınavlar, 6. sınıf Türkçe ve 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü gerçekleştirilecek. 6. sınıf Matematik ve 9. sınıf Matematik dersleri için ise 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Ülke genelinde gerçekleştirilecek olan ortak yazılı sınavlarda, 6. sınıf Türkçe dersi için 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı soru olacak. 6. sınıf Matematik dersi için ise 10 açık uçlu veya kısa cevaplı soru yer alacak. 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için 7 açık uçlu veya kısa cevaplı soru sorulacak. Son olarak, 9. sınıf Matematik dersi için 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı soru hazırlanacak.