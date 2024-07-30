Spor dünyasının en prestijli etkinliklerinin başında gelen Olimpiyatlar, Paris'te tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından gelen atletlerin ve sporseverleri buluşturacak yarışlar takip ediliyor. 2024 Olimpiyatlar erkekler 100 metre yarışı ne zaman?

2024 OLİMPİYATLAR ERKEKLER 100 METRE YARIŞI NE ZAMAN?

2024 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler 100 metre, 3 ve 4 Ağustos 2024 tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'da dört tur üzerinden gerçekleştirilecektir. Bu, erkekler 100 metrenin Yaz Olimpiyatları'nda otuzuncu kez düzenlenişi olacaktır.