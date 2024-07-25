Üye Girişi
Haberler

2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? Yeni eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, velilerin en çok merak ettiği konulardan biri de okul servis ücretleri oldu. 2024-2025 okul servis ücretlerinin ne kadar olacağına dair detaylar araştırılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz ayı oturumu gerçekleşti. Toplu ulaşıma ücretine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Veliler, 2024- 2025 eğitim- öğretim döneminde servis ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Servis ücretleri ne kadar oldu? 2024- 2025 Okul servis ücretleri ne kadar?

2024 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar?

PERSONEL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısı ile ulaşım araçlarının yeni zamlı ücretleri belirlendi. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya,

Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya,

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi.

2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar?

SARI TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR OLDU?

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Servis aracı İstanbul İstanbul Zam Zam İstanbul Gündem Eğitim Finans Ekonomi Haberler

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım

 Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al, düş yakamızdan

 Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Aman Erdoğan görmesin! Elon Musk, Netanyahu'yu dinlerken bir an olsun yerine oturmadı

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için imza töreni düzenledi! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri ile kaç yıl anlaştı? Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi gece? Mevlid Kandili ne oluyor, neler yapılmalı? Karısını, kayınvalidesini ve kayınpederini öldürdü! Olay ne, nerede oldu? 2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar? TFF, 2024-2025 sezonu hakemlerini açıkladı! 2024- 2025 sezonu hakemleri kimler? TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR? İstanbul taksimetre açılış ücreti ne kadar oldu? Taksi kısa mesafe kaç TL oldu? Üniversite tercihleri nasıl yapılmalı? YKS üniversite tercihlerini yaparken nelere dikkat edilmeli? Tercih Uzmanı açıkladı! YKS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM Üniversite tercihleri nasıl yapılır? Optik Başkan kimdir? Mehmet Işıklar (Optik Başkan) kaç yaşında ve neden öldü? ÖSYM TERCİH EKRANI AÇILDI MI? ''YKS tercih yapamıyorum'' neden? YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2024 YKS ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI | YÖK ATLAS 2-4 Yıllık Üniversite taban puanları İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine zam geldi mi? Otobüs, metro, tramvay, vapur, metrobüs ücreti ne kadar oldu, yeni ücretler ne zaman uygulanacak? İETT öğrenci abonmanı ne kadar oldu? 2024 İstanbul'da metro, metrobüs, marmaray ücretleri ne kadar? İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA ZAM || 2024 İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, marmaray ücreti ne kadar oldu? GÜNCEL ALTIN VE DOLAR FİYATLARI || 25 Temmuz altın ve dolar kuru güne nasıl başladı?
Erdoğan 'Tahsil edin' talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı

Erdoğan "Tahsil edin" talimatı vermişti! Bakan Işıkhan belediyelerin ödeyeceği SGK borcu tutarını açıkladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title