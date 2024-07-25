2024 okul servisi aylık ücreti ne kadar oldu? Servis ücretlerine zam mı geldi? İstanbul zamlı okul servis ücretleri ne kadar?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Temmuz ayı oturumu gerçekleşti. Toplu ulaşıma ücretine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Veliler, 2024- 2025 eğitim- öğretim döneminde servis ücretlerinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, Servis ücretleri ne kadar oldu? 2024- 2025 Okul servis ücretleri ne kadar?

2024 OKUL SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

PERSONEL SERVİS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

İSTANBUL TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

UKOME toplantısı ile ulaşım araçlarının yeni zamlı ücretleri belirlendi. Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya,

Sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya,

Sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya yükseldi.

SARI TAKSİ İNDİ- BİNDİ NE KADAR OLDU?

Sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.